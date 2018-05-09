Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Kanal D'de yayınlanan magazin programı Magazin D'de yer alan iddiaya göre, Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.

Bu cevaba oldukça bozulan Alişan, Berkay'ı sildi. Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.

BERKAY'DAN YANIT GELDİ!

Berkay konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı!





