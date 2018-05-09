MAGAZİN

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

Alişan ile Berkay arasında yaşanan düğün krizi magazin gündemine bomba gibi düştü. Alişan, Buse Varol'la görkemli bir düğünle evlenmişti. Berkay düğüne katılmamış ve Alişan şarkıcıyı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Şarkıcı Berkay'dan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Kanal D'de yayınlanan magazin programı Magazin D'de yer alan iddiaya göre, Alişan düğünden sonra yapılacak olan partide Berkay'ın sahne almasını istedi. Berkay da "Önce Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını verdi.

Bu cevaba oldukça bozulan Alişan, Berkay'ı sildi. Yeni albümü için Berkay'dan aldığı şarkıyı da iade etti. Alişan'ın yakın dostlarına "Berkay'ı tamamen sildim" dediği konuşuluyor.

BERKAY'DAN YANIT GELDİ!
Berkay konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı!

berkay

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alişan berkay

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