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Alişan-Buse Varol çifti: Acısıyla, tatlısıyla 5. yıl...

07.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşayan ve boşanacakları konuşulan Alişan-Buse Varol çifti, kötü günleri geride bıraktı. Çift, evliliklerinin 5. yıl dönümünü kutladı.

Alişan-Buse Varol çifti: Acısıyla, tatlısıyla 5. yıl...

Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Eliz ve Burak adında çocukları olan çift, evliliklerinin 5. yılını kutladı. Boşanmanın eşiğinden dönen ikili, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını sergiledi.

"NİCE GÜZEL YILLARA AŞKIM"

Eşiyle birlikte yer aldığı eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Alişan, "6 Mayıs 2018... Aile olduğumuz, karı-koca olduğumuz, evlendiğimiz gün... 5. yılımıza girdiğimiz gün... Burak'ımız ve Eliz'imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım... İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta inşallah bir ömür boyu... Seni seviyorum. 5. yılımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"ACISIYLA, TATLISIYLA 5. YIL"

Düğün öncesi çekilen videolarını paylaşan Varol ise gönderisine, "Acısıyla, tatlısıyla 5. yıl... Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım... Seni seviyorum..." notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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