MAGAZİN

Alişan'dan "daha güzel olacak" paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yaptığı bir paylaşımla gösterdi. Alişan bakın hesabından ne paylaştı.

Ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'her şey güzel olacak' sloganına Alişan'dan karşı atak geldi.

Alişan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı Başkan Erdoğan'ın nostaljik tramvayla hareket esnasındayken bir vatandaşın 'Her şey güzel olacak' sözüne cevaben 'Daha güzel olacak' cevabını verme anlarını paylaştı.

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Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Alişan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her fırsatta gösteriyor.


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alişan Alişan erdoğan Alişan cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sanatçı dalkavukluk yapmaz diyeceğimde bu sanatçı mı?
RTE ye destek verirse sanatçı vermezse Sanatçı değil anlayışınıza tüküreyim sizin ben ; Sanatçı sanatını halk için yapana denir iktidar güç sahiplerine destek verenlere yalaka denir.
yalaka
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