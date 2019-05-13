Ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen 'her şey güzel olacak' sloganına Alişan'dan karşı atak geldi.

Alişan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı Başkan Erdoğan'ın nostaljik tramvayla hareket esnasındayken bir vatandaşın 'Her şey güzel olacak' sözüne cevaben 'Daha güzel olacak' cevabını verme anlarını paylaştı.

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Alişan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her fırsatta gösteriyor.



