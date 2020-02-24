Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından sessiz kalamadı. Başkanlık seçiminde Ali Koç'u destekleyen şarkıcı, Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan sonra çılgına döndü.

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Alişan, Twitter hesabından Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum...." ifadelerini kullandı. Alişan'ın bu paylaşımına binlerce yorum geldi.

