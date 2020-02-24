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Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dün dev derbide Galatasaray, 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Ünlü isimler de derbi hakkında paylaşımlar yaparken, fanatik Fenerbahçeli Alişan da tepkisini dile getirdi.

Alişan'dan derbi sonrası olay paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından sessiz kalamadı. Başkanlık seçiminde Ali Koç'u destekleyen şarkıcı, Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan sonra çılgına döndü.

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Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Alişan, Twitter hesabından Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

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Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum...." ifadelerini kullandı. Alişan'ın bu paylaşımına binlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
alişan, Aziz Yıldırım, derbi, Ali Koç,

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