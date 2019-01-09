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Alişan'dan Ece Erken'de destek: Bel altı vurmadık

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Ece Erken kavgası sürerken Alişan da bu kavgaya dahil oldu. Alişan yakın arkadaşı Ece Erken'e sosyal medyadan destek verdi.

Alişan'dan Ece Erken'de destek: Bel altı vurmadık

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına çok kızan Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın, Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu. Erhan Çelik'in sözlerini sayfasında paylaştı" ifadelerini kullanmıştı.

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TEDBİR KARARI ÇIKARTTI

Bunun üzerine ünlü şarkıcı Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkartmıştı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

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ÜNLÜ SUNUCUYA ALİŞAN'DAN DESTEK

Ece Erken ile yakın arkadaş olan Alişan, sosyal medyadan Erken'e destek oldu. Alişan beraber çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:

Kendisi bizim canımızdır ona göre... Çocuğuna nasıl bir anne olduğuna da, ona iyi bir gelecek yaşatmak için tek başına nasıl didinip çalıştığına da, yaptığı fedakarlıklara da, dostluğuna da her zaman kefilim. Bizde ara sıra tartışırız, küseriz ama bel altı vurmadık hiçbir zaman birbirimize. En hassas olduğumuz noktalardan delirtmeye çalışmadık birbirimizi!!...Tek başına yıllardır mücadele ediyor bu sevgili, saygılı! camiada... Bu mesajı da almak isteyen almıştır sanıyorum.Biz senin yanındayız her zaman canım.


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Anahtar Kelimeler:
alişan Demet Akalın ve Alişan ece erken

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