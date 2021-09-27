Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarına ziyaret

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.



Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatı kardeşinin mezarında vakit geçirerek değerlendiren Alişan, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

VEFATININ ÜZERİNDEN 67 GÜN GEÇTİ

Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 67'nci gününde kardeşinin mezarını ziyaret etti. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarındaki çiçeklerin fotoğrafını Instagram hesabından "67" notuyla paylaştı.





