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Alişan'dan kısa ve net açıklama! "Evimde kalıyorum"

08.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın eşi Buse Varol ile arasının bozuk olduğu ve bir haftadır da evine gitmediği iddia ediliyordu. Alişan bu iddialara Söylemezsem Olmaz aracılığıyla yanıt verdi. Eşiyle arasının bozuk olduğunu ama boşanma gibi bir durumlarının olmadığını söyleyen Alişan, kendi evinde kaldığını açıkladı.

Alişan'dan kısa ve net açıklama! "Evimde kalıyorum"

Söylemezsem Olmaz programında Buse Varol ile Alişan'ın avukat ile iletişime geçtiği iddia edildi. Ünlü çiftin evleri ayırdığı da öne sürüldü. Buse Varol, haklarında çıkan iddialara Söylemezsem Olmaz programına mesaj göndererek şu ifadelere yer verdi:

"Evler falan ayrılmadı. Kaan'da (kardeşi) gelmedi, babam da gelmedi onun babası da gelmedi. Sadece anneler geldi."

Buse Varol &quot;Alişan'ın annesinin evine davet edilmedim&quot; dedi! &quot;Boşanmak için avukata gitti&quot; iddiasıBuse Varol "Alişan'ın annesinin evine davet edilmedim" dedi! "Boşanmak için avukata gitti" iddiası

Kaynanasının evindeki kutlamaya çağrılmadığını geçtiğimiz gün açıklayan Buse Varol bu konuda daha fazla açıklama yapmadı. Alişan da evinde kalmadığı iddiasına dair "Evimde kalıyorum. Problemleri çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Alişan Buse Varol
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