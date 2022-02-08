Alişan'dan kısa ve net açıklama! "Evimde kalıyorum"

Söylemezsem Olmaz programında Buse Varol ile Alişan'ın avukat ile iletişime geçtiği iddia edildi. Ünlü çiftin evleri ayırdığı da öne sürüldü. Buse Varol, haklarında çıkan iddialara Söylemezsem Olmaz programına mesaj göndererek şu ifadelere yer verdi:

"Evler falan ayrılmadı. Kaan'da (kardeşi) gelmedi, babam da gelmedi onun babası da gelmedi. Sadece anneler geldi."

Kaynanasının evindeki kutlamaya çağrılmadığını geçtiğimiz gün açıklayan Buse Varol bu konuda daha fazla açıklama yapmadı. Alişan da evinde kalmadığı iddiasına dair "Evimde kalıyorum. Problemleri çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

