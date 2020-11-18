Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül açıklaması! 'Beni mahcup etti'

Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu soran muhabirlere "Bugün bizim programa bağlandı. Bülent Ersoy ile barıştığını söyledi. Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy'un kendisini aramasına çok sevindi" dedi.

"20 SENE SONRA OTURUP SOHBET ETTİK"

Uzun yıllardır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barışması hakkında konuşan Alişan, "Kendisi evime gelip beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz. Deprem oldu o kadar insan öldü. İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından hiç tanımadığım o kadar insan benim arayıp mahçup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" açıklamasında bulundu.



İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, "Hayırlısı ile bekliyoruz. Biraz heyecanlıyız" dedi.

ALİŞAN VE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik ile Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan popüler haline geldi. O dönemde aynı sahneyi paylaşan sanatçılar şirketin iflasıyla farklı bir yol izledi. Ardından Kırmızıgül ile Alişan bitmeyen bir kavgaya tutuşarak magazin sayfalarında yer alıyorlardı.