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Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül açıklaması! 'Beni mahcup etti'

18.11.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Alişan'dan Mahsun Kırmızıgül açıklaması! 'Beni mahcup etti'

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Alişan, geçtiğimiz cuma günü program sonrası kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül ile barışması ve doğacak ikinci çocuğu hakkında konuştu.

Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu soran muhabirlere "Bugün bizim programa bağlandı. Bülent Ersoy ile barıştığını söyledi. Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy'un kendisini aramasına çok sevindi" dedi.

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"20 SENE SONRA OTURUP SOHBET ETTİK"

Uzun yıllardır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül ile barışması hakkında konuşan Alişan, "Kendisi evime gelip beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz. Deprem oldu o kadar insan öldü. İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından hiç tanımadığım o kadar insan benim arayıp mahçup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" açıklamasında bulundu.

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İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan, "Hayırlısı ile bekliyoruz. Biraz heyecanlıyız" dedi.

ALİŞAN VE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik ile Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan popüler haline geldi. O dönemde aynı sahneyi paylaşan sanatçılar şirketin iflasıyla farklı bir yol izledi. Ardından Kırmızıgül ile Alişan bitmeyen bir kavgaya tutuşarak magazin sayfalarında yer alıyorlardı.

İkilinin neden kavga ettikleri ve küstükleri net olarak bilinemedi ancak bir süre önce Alişan katıldığı bir programda Mahsun Kırmızıgül'ün babasına saygısızlık yaptığını ve bunu affedemeyeceğini belirtmes üzerine tarışmanın çıkış noktası öğrenildi. Olay hakkında Alişan, ''Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bende cok merak ediyordum neden kustuklerini bu haberi sabırsızlıkla bekliyordum tam zamaninda davrandiniz
insanlar insanlarla insan gibi gecinmeli küslük kavga olur barışmalı dünyadan gidecek olan dua sevgi saygı rahmetle hatırlanma

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