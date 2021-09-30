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  4. Alişan evlat acısı yaşan annesine seslendi: Bizim için ayakta kalın olur mu?

Alişan evlat acısı yaşan annesine seslendi: Bizim için ayakta kalın olur mu?

30.09.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenilmişti. Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Alişan annesi ve kardeşiyle bir pozunu paylaştı.

Alişan evlat acısı yaşan annesine seslendi: Bizim için ayakta kalın olur mu?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kardeşinin acısıyla yıkılan Alişan'ın annesi de zor günler geçiriyor. Alişan annesi ve kardeşiyle olan bir pozunu paylaşarak şunları yazdı:

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"Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyeğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam."

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Alişan
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