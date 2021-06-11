Alişan'ın eşi Buse Varol'dan mayolu paylaşım! Yaz sezonunu böyle açtı...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olarak kızı 'Eliz'i kucağına aldı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, şarkıcı eşi ve çocukları ile tatil sezonunu açtı. Ailesi ile tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, eşi ile aşk tazelemeyi de ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaşan Varol, gönderisine 'filtre yok' notunu düştü...
Alişan'ın eşi Buse Varol tatil sezonunu açtı
Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, tatil sezonunu açtı.
Tatil sezonunu açtı
Eşi Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı programın final yapmasının ardından soluğu tatilde alan çift, denizin tadını çıkarıyor.
Mayolu pozlarını yayınladı
31 yaşındaki iki çocuk annesi Varol, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını hayranları ile paylaştı.
Fotoğrafının altına 'filtre yok' notunu düşen Varol'un paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Göz kamaştırdı
Öte yandan filtresiz fotoğraflarını yayınlayan Varol, güzelliği ile göz kamaştırdı.
Aşk tazeliyorlar
Bir süredir tatilde olan Alişan, Varol çifti tatilde aşk tazelemeye devam ediyor. Öyle ki Alişan eşiyle bir kare yayınlayarak altına romantik bir not düştü.
Bakarken kıyamamak mı aşk?
Ünlü şarkıcı, 'Bakarken kıyamamak mı, yoksa baktıkça doyamamak mıdır aşk? ' ifadelerini kullandı.
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