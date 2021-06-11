Alişan'ın eşi Buse Varol'dan mayolu paylaşım! Yaz sezonunu böyle açtı...

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olarak kızı 'Eliz'i kucağına aldı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, şarkıcı eşi ve çocukları ile tatil sezonunu açtı. Ailesi ile tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, eşi ile aşk tazelemeyi de ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaşan Varol, gönderisine 'filtre yok' notunu düştü...