Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın mevlidinde ezan okudu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Tektaş ailesi, Selçuk Tektaş'ın vefatının 7. günü vesilesi ile Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu.

AKŞAM EZANINI ALİŞAN OKUDU

Ayrıca Akşam ezanını ünlü şarkıcı Alişan'ın okuması da dikkatlerden kaçmadı.

Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş , babası Mehmet Tektaş , annesi Suzan Tektaş ,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.



