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Alişan karısı Buse Varol'a sakal bıyık yapıp paylaştı

11.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ayrılacakları konuşulan Buse Varol ve Alişan ikilisi aralarındaki buzları eritti. Alişan filtre kullanarak eşine sakal bıyık yaptığı anları paylaştı.

Alişan karısı Buse Varol'a sakal bıyık yapıp paylaştı

Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki krizi atlattı. Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar eridi. Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine döndüler.

Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi.

Çiftten son olarak kahkaha attıran bir paylaşım geldi. Alişan bu karlı günde yaptığı paylaşım ile "Romantizmin doruklarındayız" dedi ama Buse Varol'u öyle bir harcadı ki görenler gülmekten kendini alamadı.

Alişan karısına filtre ile sakal bıyık yaptığı anları paylaşınca gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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