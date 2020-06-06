Alişan'la Buse Varol'un romantik anları!

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Ali\u015fan, \u00f6nceki g\u00fcn e\u015fi Buse Varol Tekta\u015f ile Bo\u011faz'da keyifli bir g\u00fcn ge\u00e7irdi. Varol'un annesinin ya\u015f g\u00fcn\u00fcn\u00fc bir yat gezisiyle kutlayan ikili, romantik anlar ya\u015fad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Lise 1 y\u0131llar\u0131ndan!' Onu tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131?Survivor'da yine olay var!\u015eimdi T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda! Estetik harikas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131
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