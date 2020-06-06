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Alişan'la Buse Varol'un romantik anları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol Tektaş ile Boğaz'da keyifli bir gün geçirdi.

Ünlü sanatçı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol Tektaş ile Boğaz'da keyifli bir gün geçirdi. Varol'un annesinin yaş gününü bir yat gezisiyle kutlayan ikili, romantik anlar yaşadı.

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