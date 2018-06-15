Alişan ve Buse Varol çifti bebek bekliyor

Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber geldi. Buse Varol 5 haftalık hamile!
INSTRAGDAM'DAN DUYURDU
Alişan güzel haberi Instagram hesabından paylaştığı ''Allahıma şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder.. Simdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler:)" notlu video ile duyurdu.
'4 ÇOCUK İSTİYORUZ'
Alişan daha önce katıldığı bir iftar yemeğinde 4 çocuk istediğini belirtmişti.
3 KİLO ALTIN TAKILDI
Alişan ve Buse Varol, mayıs ayında Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'da düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum