MAGAZİN

Alişan ve Buse Varol çifti bebek bekliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

6 Mayıs'ta evlenen Alişan (42) ile Buse Varol (28) ''4 çocuk istiyoruz'' demişti. Çift hızlı davrandı. Buse Varol 5 haftalık hamile.

Alişan ve Buse Varol çifti bebek bekliyor

Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber geldi. Buse Varol 5 haftalık hamile!

INSTRAGDAM'DAN DUYURDU
Alişan güzel haberi Instagram hesabından paylaştığı ''Allahıma şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder.. Simdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler:)" notlu video ile duyurdu.

'4 ÇOCUK İSTİYORUZ'
Alişan daha önce katıldığı bir iftar yemeğinde 4 çocuk istediğini belirtmişti.

3 KİLO ALTIN TAKILDI
Alişan ve Buse Varol, mayıs ayında Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'da düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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