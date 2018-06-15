Alişan ve Buse Varol çifti bebek bekliyor

Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Çiftten güzel haber geldi. Buse Varol 5 haftalık hamile!

INSTRAGDAM'DAN DUYURDU

Alişan güzel haberi Instagram hesabından paylaştığı ''Allahıma şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder.. Simdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler:)" notlu video ile duyurdu.

'4 ÇOCUK İSTİYORUZ'

Alişan daha önce katıldığı bir iftar yemeğinde 4 çocuk istediğini belirtmişti.

3 KİLO ALTIN TAKILDI

Alişan ve Buse Varol, mayıs ayında Beşiktaş'taki Swissotel The Bosphorus'da düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmıştı.





