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Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 19:39 | Son Güncelleme

Bebeklerinin cinsiyetini büyük bir sevinçle öğrenen Alişan-Buse Varol çifti, oğullarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın ismini koyacak.

Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

Şarkıcı Alişan'ın evlenmesi için seferber olan sanat ve siyaset dünyasından en büyük destek Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında dünya evine giren Alişan-Buse Varol nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılmıştı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yapmıştı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuştu.

OĞLUNA ERDOĞAN'IN BÜYÜK OĞLUNUN İSMİNİ KOYACAK
Çiçeği burnunda çift evliliklerini bebekle taçlandırdırlar. Mutlu çiftin, dün heyecanla cinsiyetini öğrendikleri bebeklerine koyacakalrı isim belli oldu. Alişan kendini en mutlu gününde yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın ismini doğacak oğullarına koyacak.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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