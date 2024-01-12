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  4. Alişan ve Demet Akalın'ın programı bitmiş yerine Seda Sayan başlamıştı! Koltuk krizi yeniden ateşlendi

Alişan ve Demet Akalın'ın programı bitmiş yerine Seda Sayan başlamıştı! Koltuk krizi yeniden ateşlendi

12.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki sabah programı anlaşmaları bitince ekranlara veda etmişti. Onların yerine Seda Sayan getirilince ünlü isimler arasında koltuk krizi yaşanmıştı. Şimdilerde Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın olayın perde arkasını anlattı.

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının final yapmasının ardından Seda Sayan'la anlaşıldığını öğrenince çılgına dönmüştü. Sosyal medya hesaplarından Seda Sayan'ı silen Akalın konuya dair yeni iddialar ortaya attı.

alişan demet

Şimdilerde Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın olayın perde arkasını anlattı. "Seda abla bizim elimizden alana kadar" diyerek konuya giriş yapan Akalın, "Bana bir mesaj. Ben geliyorum sabahların sultanı" diyerek sözlerine devam etti.

demet jess

Demet Akalın sözlerini "Her şey olabilir Jess, burası televizyon dünyası" diyerek bitirdi.

SEDA SAYAN

Seda Sayan yaşanan durum hakkında "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" demiş ancak Demet Akalın "Cenaze evine davulla gidilmez" diyerek yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın Seda Sayan
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