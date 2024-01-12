HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM 12 Ocak 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM 12 Ocak 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

11.01.2024 15:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 12 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronik, moda, ev yaşam ve daha pek çok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı katalog, alışveriş severlerin radarına çoktan girdi. BİM Aktüel Ürünler Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM 12 Ocak 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

TV, kettle, kahve makinesi, elektrikli ısıtıcı, saç kurutma makinesi, pijama, terlik ve dahası BİM 12 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda! Yeni yılın ikinci haftasında da yine dolu dolu olan BİM Aktüel Kataloğu'nu sizin için bir araya getirdik. En sevilen markaların her ihtiyaca ve beğeniye uygun kaliteli ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmak isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada
A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

TV, set üstü ocak, kettle, kahve makinesi ve dahası burada!

bimelektronik

Sizin için elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung akıllı telefonlar Günün Fırsat ürünü olarak indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Bose kulaklık ve hoparlörler de indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Cep telefon aksesuarlarındaki indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Kışın her evin ihtiyacı olan ısıtıcılar, yaşam alanınızı güzelleştirecek mobilyalar da katalogta

2ısıtıcı

Sizin için ısıtıcı ve mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Sıcacık bir kış geçirmenizi sağlayacak elektrikli ısıtıcılar, fanlar burada!

Yaşam alanınıza eşsiz bir hava katacak mobilya ve aksesuarlarını görmek için buraya tıklayın.

Mutfak kategorisi yine dolu dolu!

4mutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paslanmaz çelik Bluefox Dijital Mutfak Terazisi indirime girdi, işte burada!

İndirimdeki Kütahya Porselen ürünleriyle sofranıza ve mutfağınıza şıklık getirin. Ürünler burada!

Çaydanlıklar, kek kalıpları, tencereler ve dahası! Emsan ürünlerindeki indirimleri keşfetmek için tıklayın.

Karaca sofra ve mutfak ürünleri de indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kışın evde vakit geçirmeyi sevenler için sıcacık giyim ürünleri

5evgiyim

Sizin için kışlık giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Outdoor severlerin kış favorisi Salomon'da indirim devam ediyor, ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sıcacık ayaklarla üşütmeden bir kış geçirmenin yolu UGG ile mümkün! İndirimdeki modellere ulaşmak için buraya tıklayın.

Roxy eldivenler, polarlar, berelere indirimde! Görmek için buraya tıklayın.

Crocs rahatlığı diye bir şey var! Kısa süreliğine indirime giren Crocs modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni bir hobi edinmek istiyorsanız bakmadan geçmeyin

3eldiven

İlginizi Çekebilir

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

 Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

 Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

 Hakiki deri ayakkabıda büyük fırsat! Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Hakiki deri ayakkabıda büyük fırsat! Camper kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

 Soğuk havalar sizi üşütmesin! Adidas'ın ısı yalıtımlı montu kısa süreli indirimde

Soğuk havalar sizi üşütmesin! Adidas'ın ısı yalıtımlı montu kısa süreli indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim de bu hafta bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Modern stiller, sıra dışı detaylar... Evinize yeni bir soluk getirin

Çok satanlar kitapları sizin için seçtik

Çok satanlar kitapları sizin için seçtik

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

Tümünü Gör
A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

İki devi karşı karşıya getirdik: Stanley mi Contigo mu?

İki devi karşı karşıya getirdik: Stanley mi Contigo mu?

Pratik ve işlevsel kirli sepetleri burada

Pratik ve işlevsel kirli sepetleri burada

Yeni yılda daha sağlıklı ve fit olma hedefiniz varsa bakmadan geçmeyin

Yeni yılda daha sağlıklı ve fit olma hedefiniz varsa bakmadan geçmeyin

Lezzetiyle damak çatlatan vegan çikolatalar

Lezzetiyle damak çatlatan vegan çikolatalar

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Tümünü Gör
Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Soğuk havalar sizi üşütmesin! Adidas'ın ısı yalıtımlı montu kısa süreli indirimde

Soğuk havalar sizi üşütmesin! Adidas'ın ısı yalıtımlı montu kısa süreli indirimde

Salata kurutucudan saklama kabına en sevilen 10 Tupperware ürünü!

Salata kurutucudan saklama kabına en sevilen 10 Tupperware ürünü!

Görüntü kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak ASUS monitörler

Görüntü kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak ASUS monitörler

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

"Daha önce neredeydin?" dedirtecek masaj tabancaları burada!

"Daha önce neredeydin?" dedirtecek masaj tabancaları burada!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

A101'e gelen su geçirmez Salomon ayakkabıyı sizin için inceledik

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! İşte BİM'in 5 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Pandora'nın kutusu açılıyor: Seçil Erzan ile futbolcular arasında yüzleşme bugün! Kırık telefondaki mesajlar salonda bir bir sorulacak

Seçil Erzan'la yüzleşme bugün! Kırık telefondaki mesajların hesap vakti

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

O ilçede kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu! Araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

Bir ilçe kara teslim oldu! Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Fransa'da kabine açıklandı! Yeni Başbakan Gabriel Attal sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı yaptı

Fransa'da yeni Başbakan Attal, sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.