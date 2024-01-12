BİM'e Türk kahve makinesi geliyor! BİM 12 Ocak 2024 Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu burada!

TV, kettle, kahve makinesi, elektrikli ısıtıcı, saç kurutma makinesi, pijama, terlik ve dahası BİM 12 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda! Yeni yılın ikinci haftasında da yine dolu dolu olan BİM Aktüel Kataloğu'nu sizin için bir araya getirdik. En sevilen markaların her ihtiyaca ve beğeniye uygun kaliteli ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmak isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

TV, set üstü ocak, kettle, kahve makinesi ve dahası burada!

Sizin için elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung akıllı telefonlar Günün Fırsat ürünü olarak indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Bose kulaklık ve hoparlörler de indirimde, görmek için buraya tıklayın.

Cep telefon aksesuarlarındaki indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

Kışın her evin ihtiyacı olan ısıtıcılar, yaşam alanınızı güzelleştirecek mobilyalar da katalogta

Sizin için ısıtıcı ve mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Sıcacık bir kış geçirmenizi sağlayacak elektrikli ısıtıcılar, fanlar burada!

Yaşam alanınıza eşsiz bir hava katacak mobilya ve aksesuarlarını görmek için buraya tıklayın.

Mutfak kategorisi yine dolu dolu!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Paslanmaz çelik Bluefox Dijital Mutfak Terazisi indirime girdi, işte burada!

İndirimdeki Kütahya Porselen ürünleriyle sofranıza ve mutfağınıza şıklık getirin. Ürünler burada!

Çaydanlıklar, kek kalıpları, tencereler ve dahası! Emsan ürünlerindeki indirimleri keşfetmek için tıklayın.

Karaca sofra ve mutfak ürünleri de indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kışın evde vakit geçirmeyi sevenler için sıcacık giyim ürünleri

Sizin için kışlık giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Outdoor severlerin kış favorisi Salomon'da indirim devam ediyor, ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sıcacık ayaklarla üşütmeden bir kış geçirmenin yolu UGG ile mümkün! İndirimdeki modellere ulaşmak için buraya tıklayın.

Roxy eldivenler, polarlar, berelere indirimde! Görmek için buraya tıklayın.

Crocs rahatlığı diye bir şey var! Kısa süreliğine indirime giren Crocs modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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