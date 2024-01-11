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  4. A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı'nı sizin için inceledik

A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı'nı sizin için inceledik

11.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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En büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101'in 11 Ocak Perşembe tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu bu hafta da ünlü markaların kışlık giyim ürünleriyle dikkat çekiyor. Kaliteli, su ve rüzgar geçirmez bir ayakkabı arayışında olanların hemen dikkat çeken Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı da uygun fiyatıyla katalogta yer alıyor. Outdoor severlerin ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenlerin favorisi bu ayakkabı ve detaylar yazımızda!

A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı'nı sizin için inceledik

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği A101 11 Ocak Perşembe İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. Kış mevsimini yaşıyor olmamız ve dondurucu soğukların kapıda olması dolayısıyla katalogta outdoor montlara, ayakkabılara bol bol yer verilmiş. Katalogta moda severlerin ilk dikkatini çeken ürünlerden biri de outdoor ayakkabı modelleri içinde yer alan Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı oldu. a101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın fırsatları kapsamında 11 Ocak Perşembe tarihinden itibaren satışta olan ürünü bu içeriğimizde sizin için inceledik. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

11 Ocak 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu duyurmuştuk!

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

Katalogtaki ilgi çeken ürünlerden biri de Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı oldu!

skechers

Katalog'ta uygun fiyatıyla dikkat çeken Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı özellikleri, performansı merak konusu olunca biz de sizin için kullanıcıların yorumlarının da olduğu detaylı bir inceleme hazırladık.

Salomon Supercross 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Adsız tasarım - 2024-01-11T134556.507

Salomon Supercross 4 GTX, erkekler için tasarlanmış dayanıklı ve performans odaklı bir yürüyüş ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor ve aşağıdaki özelliklere sahip:

Su Geçirmezlik: GTX (Gore-Tex) teknolojisiyle donatılmış olan ayakkabı, üst kısmında bulunan su geçirmez membran sayesinde ayakları kuru tutar. Bu özellik, ıslak veya çamurlu koşullarda bile rahatlık ve konfor sağlar.

Dayanıklı Üst Malzeme: Ayakkabı, dayanıklılığı artırmak ve ayağın hava almasını sağlamak için dayanıklı file ve sentetik malzemeden üretilmiştir. Bu malzemeler ayağı korurken nefes alabilirlik sağlar.

Quicklace Sistem: Salomon'un benzersiz Quicklace sistemi ile ayakkabıyı hızlı ve kolay bir şekilde sıkabilirsiniz. Düğüm yapmaya gerek kalmadan, çekilerek sıkılaşan bu sistem, ayakkabının tam oturmasını sağlar.

Ortholite Yastıklama: Ayakkabının iç tabanı, Ortholite teknolojisi ile üretilmiştir. Bu özellik, ayak yorgunluğunu azaltırken, yürüyüş sırasında daha fazla konfor sağlar. Ayrıca, bu tabanın çıkarılabilir olduğu ve isteğe bağlı olarak yerine başka bir taban kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Contagrip Dış Taban: Salomon'un ünlü Contagrip teknolojisi, yüksek tutuş ve dayanıklılık sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayakkabının dış tabanı, çeşitli zeminlerde mükemmel tutuş ve kavrama sağlar.

Koruyucu Burun ve Topuk Kısımları: Ayakkabının burun ve topuk kısımları, darbe ve sürtünmeye karşı korumak için güçlendirilmiştir. Bu özellik, güvenliği ve ayakkabının ömrünü artırır.

Hafiflik ve Esneklik: Ayakkabının hafif yapısı ve esnek tabanı, doğal bir yürüyüş deneyimi sunar. Ayağı yormadan uzun süreli kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk günler biraz alışamadım fakat sonrasında hem çok rahat hem de görünümü harika."

  • "Rahat, hafif, su geçirmeme özelliği. Spor gibi kibar, bot gibi sağlam."

  • "Oğluma aldığım en iyi ayakkabı sanırım. Oğlum çok severek giyiyor ve bir büyüğünü almamı istiyor. Çok hafif ve ince olmasına rağmen asla su geçirmiyor diyor, yazın sıcakta ayaklarımı suya sokuyorum, ayaklarım serinliyor ama ıslanmıyor, tabanı çok rahat ve kaydırmaz diyor."
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