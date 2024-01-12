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  4. Fiyatı 3 bin 551 TL'ye düştü! Su geçirmez Camper bot Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı 3 bin 551 TL'ye düştü! Su geçirmez Camper bot Günün Fırsatları kapsamında indirimde

09.01.2024 17:44 | Son Güncelleme:
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"Su geçirmez, dayanıklı aynı zamanda şık bir bot arıyorum!" diyenler buraya! Aradığınız tüm özellikleri bir arada sunan Camper Peu Pista Gm Bot Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirime girdi. Biz de sizin için ürünü inceledik, kullanıcı yorumlarını araştırdık ve gördük ki bu fiyata bu ayakkabı harika! İşte detaylar!

Fiyatı 3 bin 551 TL'ye düştü! Su geçirmez Camper bot Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Kış aylarında kaliteli bir ayakkabının önemini çok daha iyi anlıyoruz. Yağmur ya da kar yağdığında ayaklarımızı üşütmeyecek, ıslanmasını engelleyecek, ıslak ve kaygan zeminlerde güvenle yürümemizi sağlayacak bir ayakkabı olmazsa olmaz! Eğer sizin de kaliteli bir ayakkabı arayışınız varsa Camper indiriminden yararlanmanın şimdi tam zamanı! Günün Fırsatları kapsamında su geçirmez Camper Peu Pista Gm Erkek Botu'nun fiyatı 3 bin 551 TL'ye düştü! Ayaklarınızı koruyan, rahat ettiren ömürlük bota 1480 TL indirimle sahip olmak isterseniz, işte detaylar!

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan: Camper Peu Pista Gm Bot

Adsız tasarım - 2024-01-09T173359.276

Camper Peu Pista Gm Bot'un üst kısmı tamamen deriden yapılmıştır. Ayak bileği bölgesini tamamen örten ve destekleyen tasarımı sayesinde ekstra rahatlık sunar. Bağcıklı tasarım sayesinde isteğe göre ayarlanabilir. Dikiş detaylarıyla dayanıklılık arttırılmıştır. Şapka şeklindeki burun kısmı ayakkabının ve ayakların korunmasını sağlar. İç kısmı yumuşak ve rahat bir astarla kaplanmıştır. Kolaylıkla giyilip çıkarılabilen bir tasarıma sahiptir. Tabanı esnektir ve kaymaz bir yapısı vardır. Tüm mevsimlerde kullanılabilir ve su geçirmezdir. Şık ve spor bir görünüme sahip olan erkekler için özel olarak tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir numara küçük alınmalı. Camper ayakkabılarda normalde hep 42 numara giyerim ancak bu modelde büyük geldi. İade ettim ve 41 numara tam oldu. Tüm gün rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ayakkabı. Yağmurlu havada henüz giymediğim için su geçirmesi için bir yorum yapamıyorum. Satıcısı Camper Türkiye olan ürünler UPS kargo ile geliyor ve gerçekten çok geç (yaklaşık 1 haftada) ulaştı."

  • "Hızlı kargo. Hediye olarak sipariş vermiştim. Bir buçuk günde doğru ürün teslim edilmiştir. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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