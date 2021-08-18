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Alışkanlıkları değiştirme zamanı! Gece duş yapmanın vücuda etkilerine inanmayacaksınız

18.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunaltıcı yaz sıcaklarında en ferahlatan ve rahatlatan aktivitelerden biri duş almaktır. “Kızgın kumlardan adeta serin sulara geçiş” sözüyle anlatılabilecek bu rahatlama hissini çok iyi biliyorsunuz. Peki günün hangi zaman diliminde duş almak daha iyidir? Bu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü?

Alışkanlıkları değiştirme zamanı! Gece duş yapmanın vücuda etkilerine inanmayacaksınız

Kimileri sabah uyanır uyanmaz duş almayı seçer. Ilık bir suyla yapılan duş ve sabah kahvesi olmadan kendisini yeni bir güne hazır hissetmeyen sayısı azımsanmayacak derecede çoktur. Kimileri ise gece yatmadan önce duş alır ve bulutların üzerindeymiş gibi hissettiren bir uykuya adım atar. Bazıları ise her dışarıdan geldikten sonra saate bakmaksızın duş almayı seçer. Sizler için gece duş yapmanın bilimsel araştırmalarla ortaya konulan yararlarını araştırdık.

DAHA HIZLI UYKUYA DALMAYI SAĞLAR

Ilık bir suyla birlikte hem beden hem de zihin rahatlar. Bunun temel nedeni olarak suyun ısısı sayesinde vücudun ısısının düşmesi gösterilir. Böylece vücut daha kolay bir şekilde uyku haline girer.

SAÇLARI CANLANDIRIR

Parlak ve canlı saçlar pek çok kişinin hayalidir. Ancak gündüz yapılan banyo rutinleri bu görüntüyü engeller. Çünkü gündüz yapılan duştan sonra hızlı bir şekilde saçları kurutmaya çalışmak yıpratır. Kendi halinde kurumaya bırakılan saçların daha canlı ve dolgun gözüktüğü yapılan araştırmalarla ispat edilmiştir.

TERLEME SORUNUNU AZALTIR

Yaz aylarının en büyük kabusu aşırı terleme ve ter kokusudur. Kulağa tuhaf geldiğinin farkındayız ancak gece duş aldığınızda terleme sorununu azaltabilirsiniz. Gece aldığınız duş sonrasında gece boyunca terlemeniz de azalır, güne ter kokmadan başlarsınız.

MEVSİMLER ALERJİLERİ AZALTIR

Gün içinde cildinize polen ve toz gibi alerjiye neden olan maddeler yapışabilir. Eğere uyumadan önce duş almazsanız bu alerji maddeleri sizinle beraber yatağa gelir ve bütün gecenizi mahvedebilir.

KAS AĞRILARINI HAFİFLETİR

Yorucu bir günün ardından vücudunuzdaki ağrıları dindirmenin en ferah yöntemlerinden biri gece duş almaktır. Ilık suyla alınan su, kasların gerginliği azaltır, böylece ağrılar da hafifler.

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