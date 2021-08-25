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Kıyafeti ‘çok seksi’ bulunduğu için alışveriş merkezinden atılan sosyal medya fenomeni şaşkınlık yaşadı

25.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Emmy Russ, Dubai tatili sırasında oldukça ilginç bir olay yaşadı. Alışveriş yapmak için gittiği alışveriş merkezinde güvenlik görevlileri tarafından aniden durduruldu. Güvenlik görevlileri kıyafetinin standartlara uymadığını söyleyerek, Russ’tan alışveriş merkezinden ayrılmasını istedi. Yazılı uyarı ile alışveriş merkezinden ayrılan fenomen isim durumu takipçilerine anlattı.

Kıyafeti ‘çok seksi’ bulunduğu için alışveriş merkezinden atılan sosyal medya fenomeni şaşkınlık yaşadı

Televizyonda yayınlanan reality şovlara takıldıktan sonra sosyal medyada ünlenen Emmy Russ, kıyafetinin çok seksi görülmesi üzerine Dubai Alışveriş Merkezi’nden atıldığını iddia etti. Dubai tatili sırasında ülkenin kendisine çok uygun olduğunu belirten Russ, “Harika bir ülke, çok lüks, her şey altından yapılmış. Sanki benim için yapılmış” ifadelerini kullandı. Ancak Dubai’de yerel bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlileri onunla aynı fikirde değildi.

BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

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Big Brother’ın değişik versiyonlarında ün kazanan Emmy Russ, sosyal medya fenomenliği yapıyor. Özellikle gittiği yerlerden paylaşımlar yapan Emmy Russ, Dubai tatili sırasında büyük bir şok yaşadı. 22 yaşındaki sosyal medya fenomenine gittiği yerel bir alışveriş merkezinde kıyafetinin standartlara uygun olmadığı söylendi. Russ alışveriş merkezine kısa parıltılı bir üst ve mini etekle gitti. Ona göre, hava 41 dereceye kadar çıktığı için kıyafeti gayet normaldi.

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“LÜTFEN MÜSTEHCEN KIYAFETLER GİYMEYİN”

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Alışveriş merkezine girdiğinde, alışverişine devam etmesine izin vermeden güvenlik görevlileri yanına geldi. O anları sosyal medya hesabından anlatan Russ, “Birden bir güvenlik görevlisi nefes nefese yanıma geldi ve çok seksi göründüğümü ve burada bu şekilde dolaşamayacağımı söyledi." diyerek anlattı. 186 bin Instagram takipçisine sahip olan Russ, “Beni polis çağırmakla tehdit ettiler. Dışarı atıldım ve yazılı uyarı aldım” dedi.

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Sosyal medya fenomeni aldığı yazılı uyarının fotoğrafını da takipçileriyle paylaşttı. Verilen kartta, “Lütfen müstehcen kıyafetler giymeyin” yazıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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