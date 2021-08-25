Kıyafeti ‘çok seksi’ bulunduğu için alışveriş merkezinden atılan sosyal medya fenomeni şaşkınlık yaşadı

Televizyonda yayınlanan reality şovlara takıldıktan sonra sosyal medyada ünlenen Emmy Russ, kıyafetinin çok seksi görülmesi üzerine Dubai Alışveriş Merkezi’nden atıldığını iddia etti. Dubai tatili sırasında ülkenin kendisine çok uygun olduğunu belirten Russ, “Harika bir ülke, çok lüks, her şey altından yapılmış. Sanki benim için yapılmış” ifadelerini kullandı. Ancak Dubai’de yerel bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlileri onunla aynı fikirde değildi.

BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Big Brother’ın değişik versiyonlarında ün kazanan Emmy Russ, sosyal medya fenomenliği yapıyor. Özellikle gittiği yerlerden paylaşımlar yapan Emmy Russ, Dubai tatili sırasında büyük bir şok yaşadı. 22 yaşındaki sosyal medya fenomenine gittiği yerel bir alışveriş merkezinde kıyafetinin standartlara uygun olmadığı söylendi. Russ alışveriş merkezine kısa parıltılı bir üst ve mini etekle gitti. Ona göre, hava 41 dereceye kadar çıktığı için kıyafeti gayet normaldi.

“LÜTFEN MÜSTEHCEN KIYAFETLER GİYMEYİN”

Alışveriş merkezine girdiğinde, alışverişine devam etmesine izin vermeden güvenlik görevlileri yanına geldi. O anları sosyal medya hesabından anlatan Russ, “Birden bir güvenlik görevlisi nefes nefese yanıma geldi ve çok seksi göründüğümü ve burada bu şekilde dolaşamayacağımı söyledi." diyerek anlattı. 186 bin Instagram takipçisine sahip olan Russ, “Beni polis çağırmakla tehdit ettiler. Dışarı atıldım ve yazılı uyarı aldım” dedi.

Sosyal medya fenomeni aldığı yazılı uyarının fotoğrafını da takipçileriyle paylaşttı. Verilen kartta, “Lütfen müstehcen kıyafetler giymeyin” yazıyordu.



