Alışveriş merkezinin içinde gizli bir daire inşa etti! Yıllarca kimse fark etmedi

Bir sabah bir radyo programının bir alışveriş merkezinde yaşamaya dair düşündüren reklamını duyan Michael Townsend, yeni inşa edilmiş alışveriş merkezinin yanından koşarken mağazaların altındaki kullanılmayan bir alanda gizli bir oda fark ettiğini anımsadı. Etrafındaki alanların konumları nedeniyle bu alan gerçekten de küçük bir oda gibiydi.

DAİRE İNŞA ETTİ

Bir sanatçı olan Michael, ilk kez 1999'da ABD'nin Rhode Island kentindeki Providence Place Alışveriş Merkezi'nin altında gördüğü bu alanı kendine ait bir yaşam alanına dönüştürmeye karar verdi. Reklamdan ilham alarak harekete geçen genç adam bir grup arkadaşının da yardımıyla her şeyi ufak sırt çantalarında imece usulü taşıyarak dikkat çekmeden orada kendisine bir daire inşa etti.

TUVALETLERİ YOKTU

Planları bunu bir haftalığına yapmak değil gerçekten bir süre orada yaşamaktı. 750 metrekarelik daire 2003 yılında kuruldu. Bir kanepe ve bir PlayStation eklendi. Akan suları yoktu, bu yüzden alışveriş merkezinin umumi tuvaletlerini kullanmak zorunda kaldılar. Gençler tam dört yıl boyunca burada görece barış içinde yaşadılar. Townsend yakalanmadan önce ahşap zemin, ikinci bir yatak odası ve mutfak kurmayı planlıyordu.

''GERİ DÖNMEK İSTERDİM''

Ancak sonunda, güvenlik görevlileri gizli mülkü buldu. Kapısını kırıp içerisindeki her şeyi tahliye etmişlerdi. Sadece geceleri burada vakit geçirmeye dikkat etseler de sonun da fark edilen gençler davalık oldular. Townsend, şartlı tahliye edildi ancak alışveriş merkezinden ömür boyu men edildi.

Şimdi yine sanatla uğraşan genç adam, o günler için “Gerçekten geri dönebilmeyi isterdim” diye konuştu.



