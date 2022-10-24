Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Direksiyon başındaki sürücünün hareketi gündem yarattı! Yol kenarındaki güvenlik kamerası saniye saniye çekti

Direksiyon başındaki sürücünün hareketi gündem yarattı! Yol kenarındaki güvenlik kamerası saniye saniye çekti

24.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland şehrindeki bir güvenlik kamerasından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir sürücü ve yanındaki yolcunun araç içindeki uygunsuz hareketi tepki topladı. Sürücünün kimliğinin tespit edilmesinden sonra para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Direksiyon başındaki sürücünün hareketi gündem yarattı! Yol kenarındaki güvenlik kamerası saniye saniye çekti

Avustralya’nın Queensland şehrindeki bir yol güvenlik kamerasından kaydedilen görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Direksiyon başındaki sürücü ve ön koltuktaki yolcunun seyir halindeki araç içinde yaptıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin cinsel içerikli eylemde bulunduğu iddia edilerek sürücüye 1078 dolar (yaklaşık 20 bin TL) para cezası verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin bir fotoğrafı, Facebook'ta "Telefon ve Emniyet Kemeri Algılama Kamerası Konumları Queensland" grubunda paylaşıldıktan sonra sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Yukarı Coomera’daki Pasifik Otoyolu’nda çekilen görüntüleri farklı yorumladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin uygunsuz bir eylemde bulunmadığını söylerken yolcunun sadece başını sürücünün üst bacağına koyarak uyuyakaldığını iddia etti.

Ulaştırma ve Ana Yollar Bakanlığı (DTMR) sözcüsü Courier Mail'e yolcunun eylemlerinin ciddi veya ölümcül bir kazaya neden olabilecek yüksek riskli bir davranış olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdiler

Skandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdiler

 Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

 Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

 Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar için striptizci tuttular!

Tekerlekli sandalyedeki yaşlılar için striptizci tuttular!

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVM'nin içinde gizli bir daire inşa edip gözlerden uzak yaşadı!AVM'nin içinde gizli bir daire inşa edip gözlerden uzak yaşadı!
Ölüme böyle terk ettiler! Son görüntülerini paylaşınca...Ölüme böyle terk ettiler! Son görüntülerini paylaşınca...
Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldiKocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi
Anahtar Kelimeler:
Avustralya

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

Melek kanatlarını taktı! İç çamaşırıyla olay paylaşım

Melek kanatlarını taktı! İç çamaşırıyla olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.