Direksiyon başındaki sürücünün hareketi gündem yarattı! Yol kenarındaki güvenlik kamerası saniye saniye çekti

Avustralya’nın Queensland şehrindeki bir yol güvenlik kamerasından kaydedilen görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Direksiyon başındaki sürücü ve ön koltuktaki yolcunun seyir halindeki araç içinde yaptıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin cinsel içerikli eylemde bulunduğu iddia edilerek sürücüye 1078 dolar (yaklaşık 20 bin TL) para cezası verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

İkilinin bir fotoğrafı, Facebook'ta "Telefon ve Emniyet Kemeri Algılama Kamerası Konumları Queensland" grubunda paylaşıldıktan sonra sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Yukarı Coomera’daki Pasifik Otoyolu’nda çekilen görüntüleri farklı yorumladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin uygunsuz bir eylemde bulunmadığını söylerken yolcunun sadece başını sürücünün üst bacağına koyarak uyuyakaldığını iddia etti.

Ulaştırma ve Ana Yollar Bakanlığı (DTMR) sözcüsü Courier Mail'e yolcunun eylemlerinin ciddi veya ölümcül bir kazaya neden olabilecek yüksek riskli bir davranış olduğunu söyledi.