Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Alışveriş tarzına göre ne kadar sağlıklı besleniyorsun?

Alışveriş tarzına göre ne kadar sağlıklı besleniyorsun?

15.01.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin birbirinden farklı beslenme tarzları var. Beslenme tarzı alışverişleri de etkiler ve bireylerin alışveriş tarzına göre sağlıklı ya da sağlıksız beslendikleri tahmin edilebilir. Sağlıklı beslenme tarzını oturtmak isteyen kişilerin yalnızca aldığı ürünlere değil bu ürünlerin paketlerine, üretim şekillerine göre de dikkat ettiklerini biliyoruz. Peki, ya sen sağlıklı alışverişler gerçekleştirebiliyor musun?

Alışveriş tarzına göre ne kadar sağlıklı besleniyorsun?

Cevabın evetse ve sağlıklı beslendiğini düşünüyorsan senin için hazırlamış olduğumuz testi çözebilirsin. Bu teste vereceğin cevaplar senin alışveriş tipine göre sağlıklı beslenip beslenmediğini gösterecek! Hazırsan, ilk soru ile başlayalım!

Alışveriş tarzına göre ne kadar sağlıklı besleniyorsun?

1/12

Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
Kadın
Erkek
Belirtmemeyi tercih ederim.
2/12

Şimdi, yaşını öğrenebilir miyiz?

Şimdi, yaşını öğrenebilir miyiz?
18 yaş altı!
18-24
25-34
35-44
45+
3/12

Öncelikle, alışveriş yaparken son kullanım tarihlerine dikkat eder misin?

Öncelikle, alışveriş yaparken son kullanım tarihlerine dikkat eder misin?
Evet, asla bu detayı atlamam.
Baktığım oluyor.
Bazen bakıyorum, şimdi yalan olmasın.
Hayır, zaten tarihi geçmiş ürünü satmazlar.
Evet, sağlık açısından oldukça önemli. Bakmayan mı var?
4/12

Alışveriş senin için ne demek?

Alışveriş senin için ne demek?
Hayattaki olmazsa olmazım ama kurallar dâhilinde!
İhtiyaçlarımı karşılamak için yaptığım bir aktivite.
Bazen kafa dağıtmak için iyi oluyor.
Yaşam stili.
5/12

Alışverişte ne kadar zaman harcarsın?

Alışverişte ne kadar zaman harcarsın?
Gerekli olan şeyleri hızlıca alırım, yarım saat sürmez.
Saatlerce dükkanları dolaşırım ve bundan zevk alırım.
Bir saat harcarım.
Günün neredeyse tamamı.
6/12

Peki, nasıl alışveriş yaparsın?

Peki, nasıl alışveriş yaparsın?
Liste yapar ve o liste dâhilinde ilerlerim.
Tüm marketi gezerim ve gözüme ne çarparsa alırım.
İnternetten her şeyi kolay bir şekilde alırım.
Lazım olan şeyi alırım.
7/12

Peki, alışverişe çıktığın zaman en çok hangi ürünleri alırsın?

Peki, alışverişe çıktığın zaman en çok hangi ürünleri alırsın?
Ev için gerekli olan şeyler.
Abur cubur…
Temel gıdalar.
Her şey...
8/12

Ne sıklıkla alışveriş yaparsın?

Ne sıklıkla alışveriş yaparsın?
Evde ürünler bitene kadar.
Her gün market/mağaza gezerim.
Haftada bir kez.
Aylık alışveriş yaparım.
9/12

Alışveriş sırasında aldığın ürünlerin vegan olmasına dikkat eder misin?

Alışveriş sırasında aldığın ürünlerin vegan olmasına dikkat eder misin?
Evet, vegan ürünlerin daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için dikkat ederim.
Vegan olmasam da vegan ürün seçmeye dikkat ediyorum.
Bazen dikkat ediyorum.
Hayır, hiç vegan ürün almam.
10/12

Herhangi bir ürün alırken ambalajının geri dönüştürülebilir olması dikkatinizi çeker mi?

Herhangi bir ürün alırken ambalajının geri dönüştürülebilir olması dikkatinizi çeker mi?
Evet, geri dönüştürülebilir ambalajları terchi ediyorum.
Genellikle geri dönüştürülebilir olması beni etkiler.
Hayır, çok da önemli değil.
Asla bakmam.
11/12

Elma atıklarından deri ürünler üretilebileceğini biliyor musun?

Elma atıklarından deri ürünler üretilebileceğini biliyor musun?
Hayır, deri dediğin hayvansaldır.
Evet, elma atıkları ile de deri yaptırılabilir.
Bence olabilir... Emin değilim.
Asla olmaz. Böyle bir şey bilmiyorum.
12/12

Temiz gıda hakkında ne düşünüyorsun?

Temiz gıda hakkında ne düşünüyorsun?
Kesinlikle her ürün mevsiminde alınmalı ve doğal olmalıdır.
Gıdaların mevsimsel ve katkı maddesiz olmasına özen gösteriyorum.
Çoğunlukla temiz gıda almaya çalışsam da bazen almıyorum.
Sadece sebze ve meyveleri mevsimsel alıyorum.
Gerek olduğunu düşünmüyorum.
Mevsiminde olmayan gıdalara da ihtiyacımız var.

İlginizi Çekebilir

Bize kendini anlat çalışmayı ne kadar sevdiğini söyleyelim!

Bize kendini anlat çalışmayı ne kadar sevdiğini söyleyelim!

 Evcil hayvan bakmaya uygun musun?

Evcil hayvan bakmaya uygun musun?

 Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

 İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?

İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?

 Flörtün seni ghostluyor mu?

Flörtün seni ghostluyor mu?

 Ünlü isimlerin unutulmaz repliklerini tahmin edebilir misin?

Ünlü isimlerin unutulmaz repliklerini tahmin edebilir misin?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Şubat Pazartesi: TV yayın akışı6 Şubat Pazartesi: TV yayın akışı
Elleriyle yemek yedirmişti! Interpol her yerde onu arıyorElleriyle yemek yedirmişti! Interpol her yerde onu arıyor
Kıyafeti olay oldu! Gerçek bambaşka çıktıKıyafeti olay oldu! Gerçek bambaşka çıktı
Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz

Kategorinin En Popüler Testleri

Dedektif misin yoksa bankacı mı? Hangi oyun kişiliğini yansıtıyor?

Dedektif misin yoksa bankacı mı? Hangi oyun kişiliğini yansıtıyor?

Vereceğin cevaplara göre sen aslında hangi burçsun?

Vereceğin cevaplara göre sen aslında hangi burçsun?

Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

Mehmet Şef mi Danilo Şef mi yoksa Somer Şef mi? Hangi MasterChef şefisin?

İlişkide ne kadar toksik bir insansın?

İlişkide ne kadar toksik bir insansın?

Psikoloji testine göre ne kadar başarılısın?

Psikoloji testine göre ne kadar başarılısın?

Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

İlginizi Çekebilir

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

Ünlü isimlerin unutulmaz repliklerini tahmin edebilir misin?

Ünlü isimlerin unutulmaz repliklerini tahmin edebilir misin?

"O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

"O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

Bu kelimelerin Türkçeye hangi dillerden geçtiğini bulabilir misin?

Bu kelimelerin Türkçeye hangi dillerden geçtiğini bulabilir misin?

Yalnızca öğretmenlerin çözebileceği bu testte ne kadar başarılı olacaksın?

Yalnızca öğretmenlerin çözebileceği bu testte ne kadar başarılı olacaksın?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.