Cevabın evetse ve sağlıklı beslendiğini düşünüyorsan senin için hazırlamış olduğumuz testi çözebilirsin. Bu teste vereceğin cevaplar senin alışveriş tipine göre sağlıklı beslenip beslenmediğini gösterecek! Hazırsan, ilk soru ile başlayalım!

Alışveriş tarzına göre ne kadar sağlıklı besleniyorsun? 1/12 Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz? Kadın Erkek Belirtmemeyi tercih ederim. 2/12 Şimdi, yaşını öğrenebilir miyiz? 18 yaş altı! 18-24 25-34 35-44 45+ 3/12 Öncelikle, alışveriş yaparken son kullanım tarihlerine dikkat eder misin? Evet, asla bu detayı atlamam. Baktığım oluyor. Bazen bakıyorum, şimdi yalan olmasın. Hayır, zaten tarihi geçmiş ürünü satmazlar. Evet, sağlık açısından oldukça önemli. Bakmayan mı var? 4/12 Alışveriş senin için ne demek? Hayattaki olmazsa olmazım ama kurallar dâhilinde! İhtiyaçlarımı karşılamak için yaptığım bir aktivite. Bazen kafa dağıtmak için iyi oluyor. Yaşam stili. 5/12 Alışverişte ne kadar zaman harcarsın? Gerekli olan şeyleri hızlıca alırım, yarım saat sürmez. Saatlerce dükkanları dolaşırım ve bundan zevk alırım. Bir saat harcarım. Günün neredeyse tamamı. 6/12 Peki, nasıl alışveriş yaparsın? Liste yapar ve o liste dâhilinde ilerlerim. Tüm marketi gezerim ve gözüme ne çarparsa alırım. İnternetten her şeyi kolay bir şekilde alırım. Lazım olan şeyi alırım. 7/12 Peki, alışverişe çıktığın zaman en çok hangi ürünleri alırsın? Ev için gerekli olan şeyler. Abur cubur… Temel gıdalar. Her şey... 8/12 Ne sıklıkla alışveriş yaparsın? Evde ürünler bitene kadar. Her gün market/mağaza gezerim. Haftada bir kez. Aylık alışveriş yaparım. 9/12 Alışveriş sırasında aldığın ürünlerin vegan olmasına dikkat eder misin? Evet, vegan ürünlerin daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için dikkat ederim. Vegan olmasam da vegan ürün seçmeye dikkat ediyorum. Bazen dikkat ediyorum. Hayır, hiç vegan ürün almam. 10/12 Herhangi bir ürün alırken ambalajının geri dönüştürülebilir olması dikkatinizi çeker mi? Evet, geri dönüştürülebilir ambalajları terchi ediyorum. Genellikle geri dönüştürülebilir olması beni etkiler. Hayır, çok da önemli değil. Asla bakmam. 11/12 Elma atıklarından deri ürünler üretilebileceğini biliyor musun? Hayır, deri dediğin hayvansaldır. Evet, elma atıkları ile de deri yaptırılabilir. Bence olabilir... Emin değilim. Asla olmaz. Böyle bir şey bilmiyorum. 12/12 Temiz gıda hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle her ürün mevsiminde alınmalı ve doğal olmalıdır. Gıdaların mevsimsel ve katkı maddesiz olmasına özen gösteriyorum. Çoğunlukla temiz gıda almaya çalışsam da bazen almıyorum. Sadece sebze ve meyveleri mevsimsel alıyorum. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Mevsiminde olmayan gıdalara da ihtiyacımız var.