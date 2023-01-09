Ghosting durumunun kısa bir tanımını yapmak gerekirse ortada hiçbir sorun ya da olay olmadığı hâlde flörtünüzün ya da arkadaşınızın tüm ilişkiyi ve teması kesmesi ve iletişimi görmezden gelmesidir. Kısaca "görmezden gelmek" şeklinde de tanımlayabiliriz. Eğer sen de flörtünün sana ghosting uygulayıp uygulamadığını merak edenlerdensen arkana yaslan ve testi çözmeye başla! Testin sonucunda sana ghosting uygulanıp uygulanmadığını söyleyeceğiz.

Flörtün bu davranışlarda bulunuyorsa sana ghosting uyguluyor demektir! 1/11 Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 2/11 Şimdi... cinsiyetini öğrenelim. Kadın Erkek Ne fark eder? 3/11 Ne kadar süredir flört ediyorsunuz? 1 ay 3 ay 6 ay 6 ayı geçti bile. 4/11 Mesaj attığın zaman sana ne kadar süre içerisinde geri dönüş gerçekleştiriyor? Hemen dönüş yapar. 1 saat içerisinde geri mesaj atar. 2 saat içerisinde geri mesaj atar. 2-3 saat ve üzeri sürede hatta bazen daha fazla. Çalıştığı/okuduğu için bazen geç cevap veriyor ama neden geç cevap verdiğini açıklıyor. Sürekli bir bahane uydurup geç cevap veriyor. Geç cevap verip vermemesine çok takılmıyorum. 5/11 Gün içerisinde kaç kez telefonla konuşuyorsunuz? Müsait oldukça günde 2-3 kez konuşuyoruz. Günde 1-2 kez konuşuyoruz. Günde 1 kez konuşuyoruz bazen de konuşmadığımız oluyor. Hiç konuşmuyoruz. Telefonla konuşmayı sevmediği için mesajlaşıyoruz. 6/11 Flörtün seni arkadaşlarıyla tanıştırdı mı? Evet, arkadaşlarıyla tanıştım. En yakın arkadaşlarıyla aramız iyi. Birkaç arkadaşıyla konuştuk ama yüz yüze görüşmedik. Biz henüz arkadaşlarıyla çok samimi olamadık. Ama selam söylemişlikleri var. Hayır, hiçbir arkadaşını tanımıyorum. Arkadaşlarıylayken benimle hiç konuşmuyor. 7/11 Çok beğendiğin bir şeyi aldın diyelim. Flörtün ile paylaştığında nasıl bir tepki alırsın? O da çok beğendiğini söyler ve benimle birlikte mutlu olur. Mutlu olduğunu söyler. Ben ona genellikle anlatmam çünkü tepkisiz kalıyor. Hiçbir tepki vermez. 8/11 Flörtüne bir şarkı yollayacak olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdin? Simge - Aşkın Olayım Yalın - Sesinde Aşk Var İrem - Hayalet Sevgilim Yalın - Olmasa da Olur 9/11 Flörtün ile haftada kaç gün buluşuyorsunuz? Haftada 3-4 kez buluşuyoruz. Müsaitlik durumumuza göre değişiyor. Haftada 2-3 kez buluşuyoruz. Haftada 1 kez o ne zaman isterse o gün buluşuyoruz. Hiç buluşmuyoruz. Birkaç haftada bir kez buluşuyoruz. 10/11 Peki görüştüğünüzde genellikle nerede oluyorsunuz? Genellikle dışarıda görüşüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte dışarıda ya da evde etkinlik yapıyoruz. Kendi evinde ya da benim evimde görüşüyoruz, hiç birlikte dışarıya çıkmadık. Henüz hiç görüşmedik. 11/11 En son hanginiz birbirinize hediye aldı? En son o bana hediye aldı. En son ben ona hediye aldım. O hediyeleri pek sevmez. Hiç almadık.