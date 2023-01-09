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Flörtün bu davranışlarda bulunuyorsa sana ghosting uyguluyor demektir!

07.01.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flört dönemi pek çok kişi için hiç şüphesiz sancılı bir süreç oluyor! Hatta ve hatta pek çok kişi çoğu zaman "Biz şimdi neyiz?" sorusunu birbirine yönlendirmek istese de maalesef ki günümüzde bu soru kalkmış durumda. Hâl böyle olunca flörtün de nereye gittiği belli olmuyor. Bazıları ise ne yazık ki korkulu rüyası olan "ghosting" mağdur oluyor! Evet evet ghosting! Merak etme, bu testimizde senin bu konuda ne durumda olduğunu söyleyeceğiz!

Flörtün bu davranışlarda bulunuyorsa sana ghosting uyguluyor demektir!

Ghosting durumunun kısa bir tanımını yapmak gerekirse ortada hiçbir sorun ya da olay olmadığı hâlde flörtünüzün ya da arkadaşınızın tüm ilişkiyi ve teması kesmesi ve iletişimi görmezden gelmesidir. Kısaca "görmezden gelmek" şeklinde de tanımlayabiliriz. Eğer sen de flörtünün sana ghosting uygulayıp uygulamadığını merak edenlerdensen arkana yaslan ve testi çözmeye başla! Testin sonucunda sana ghosting uygulanıp uygulanmadığını söyleyeceğiz.

Flörtün bu davranışlarda bulunuyorsa sana ghosting uyguluyor demektir!

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Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
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Şimdi... cinsiyetini öğrenelim.

Şimdi... cinsiyetini öğrenelim.
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
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Ne kadar süredir flört ediyorsunuz?

Ne kadar süredir flört ediyorsunuz?
1 ay
3 ay
6 ay
6 ayı geçti bile.
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Mesaj attığın zaman sana ne kadar süre içerisinde geri dönüş gerçekleştiriyor?

Mesaj attığın zaman sana ne kadar süre içerisinde geri dönüş gerçekleştiriyor?
Hemen dönüş yapar.
1 saat içerisinde geri mesaj atar.
2 saat içerisinde geri mesaj atar.
2-3 saat ve üzeri sürede hatta bazen daha fazla.
Çalıştığı/okuduğu için bazen geç cevap veriyor ama neden geç cevap verdiğini açıklıyor.
Sürekli bir bahane uydurup geç cevap veriyor.
Geç cevap verip vermemesine çok takılmıyorum.
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Gün içerisinde kaç kez telefonla konuşuyorsunuz?

Gün içerisinde kaç kez telefonla konuşuyorsunuz?
Müsait oldukça günde 2-3 kez konuşuyoruz.
Günde 1-2 kez konuşuyoruz.
Günde 1 kez konuşuyoruz bazen de konuşmadığımız oluyor.
Hiç konuşmuyoruz.
Telefonla konuşmayı sevmediği için mesajlaşıyoruz.
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Flörtün seni arkadaşlarıyla tanıştırdı mı?

Flörtün seni arkadaşlarıyla tanıştırdı mı?
Evet, arkadaşlarıyla tanıştım. En yakın arkadaşlarıyla aramız iyi.
Birkaç arkadaşıyla konuştuk ama yüz yüze görüşmedik.
Biz henüz arkadaşlarıyla çok samimi olamadık. Ama selam söylemişlikleri var.
Hayır, hiçbir arkadaşını tanımıyorum.
Arkadaşlarıylayken benimle hiç konuşmuyor.
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Çok beğendiğin bir şeyi aldın diyelim. Flörtün ile paylaştığında nasıl bir tepki alırsın?

Çok beğendiğin bir şeyi aldın diyelim. Flörtün ile paylaştığında nasıl bir tepki alırsın?
O da çok beğendiğini söyler ve benimle birlikte mutlu olur.
Mutlu olduğunu söyler.
Ben ona genellikle anlatmam çünkü tepkisiz kalıyor.
Hiçbir tepki vermez.
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Flörtüne bir şarkı yollayacak olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdin?

Flörtüne bir şarkı yollayacak olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdin?
Simge - Aşkın Olayım
Yalın - Sesinde Aşk Var
İrem - Hayalet Sevgilim
Yalın - Olmasa da Olur
9/11

Flörtün ile haftada kaç gün buluşuyorsunuz?

Flörtün ile haftada kaç gün buluşuyorsunuz?
Haftada 3-4 kez buluşuyoruz. Müsaitlik durumumuza göre değişiyor.
Haftada 2-3 kez buluşuyoruz.
Haftada 1 kez o ne zaman isterse o gün buluşuyoruz.
Hiç buluşmuyoruz. Birkaç haftada bir kez buluşuyoruz.
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Peki görüştüğünüzde genellikle nerede oluyorsunuz?

Peki görüştüğünüzde genellikle nerede oluyorsunuz?
Genellikle dışarıda görüşüyoruz.
Arkadaşlarımızla birlikte dışarıda ya da evde etkinlik yapıyoruz.
Kendi evinde ya da benim evimde görüşüyoruz, hiç birlikte dışarıya çıkmadık.
Henüz hiç görüşmedik.
11/11

En son hanginiz birbirinize hediye aldı?

En son hanginiz birbirinize hediye aldı?
En son o bana hediye aldı.
En son ben ona hediye aldım.
O hediyeleri pek sevmez.
Hiç almadık.

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