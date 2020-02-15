Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarı finalde Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran, 1. turda 'Haydar Haydar' şarkısı seslendirdi. O Ses Türkiye'de 17 yarı finalistlerden biri olan Alkan Dalgakıran, sms oylaması sonucunda rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.

