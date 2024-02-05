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Alkışlanacak hareket! İnci Taneleri'nin minik emekçisi 'Coci' Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilerek kadroya dahil edildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.02.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak dizinin ikinci bölümünde ‘Coci’ isimli yavru bir köpek de ekibe dahil oldu. Sahibi tarafından terk edilen Coci, hem oyuncu oldu hem de Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenildi.

Alkışlanacak hareket! İnci Taneleri'nin minik emekçisi 'Coci' Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenilerek kadroya dahil edildi

İnci Taneleri dizisi her bölümü ve her sahnesiyle çok konuşuluyor. Dizinin sahneleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı.

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YILMAZ ERDOĞAN TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ

İnci Taneleri’nin ikinci bölümünde ‘Coci’ isimli yavru bir köpek de ekibe dahil oldu.

Sahibi tarafından terk edilen Coci’yi sahiplendirme ilanında gören İnci Taneleri ekibi hemen harekete geçip Coci’nin yeni evi oldu.

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Dizide Azem ve Dilber’e eşlik eden Coci, hem oyuncu oldu hem de Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenildi.

Dilber'den sonra Coci sosyal medyada gündem oldu.

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