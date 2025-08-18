Mynet Trend

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Mersin'e doğru yola çıkan bir avukat yolda ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Çevirmede alkollü çıkan avukatın ehliyetine 6 ay el konuldu ve ceza yazıldı. Alkol almadığını belirten avukat soluğu hastanede aldı ve etanol testi yaptırdı. Ağzı bakım suyundan dolayı alkollü çıktığı anlaşılan avukat konuyu yargıya taşımasıyla hem cezayı iptal ettirdi hem de ehliyetini geri aldı. Herkesin başına gelebilecek bu olayın emsal karar teşkil ettiği belirtildi.

Ufuk Dağ

Mersin'den Adana'ya gelirken yolda gargara yapan avukat Onur Mirici, denetimde 1.12 promil alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu. Hastanedeki testinde sonuç 0.10 promil çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme, cezayı iptal etti.

1.12 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında ailesiyle birlikte Mersin'e giden Avukat Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU, CEZAYI İPTAL EDİLDİ

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylese de 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

"YOLDAYKEN GARGARA YAPMIŞTIM"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

alkol Ceza Avukat Adana Ehliyet emsal karar
