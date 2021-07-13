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Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

13.07.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamada "Telefonla konuşayım. Üfleyeceğim" diyerek dakikalarca polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye ceza yağdı.

Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

"TELEFONLA KONUŞAYIM, ÜFLEYECEĞİM"

Polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdular. Araçtan inen sürücü İdris Uğur K. (34)’dan alkolmetreye üflenmesi istendi. Sürücü, alkolmetreyi görünce "Telefonla konuşayım, üfleyeceğim" cevabını verdi.

Telefonu kulağına dayayarak adımlar atan sürücünün, oyaladığını gören polis ekipleri duruma müdahale ettiler. Alkolmetre yöneltilen sürücü, uzaklaşmaya başladı. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, elinden telefonun alınmasıyla bu kez de aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 3 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Yanlış beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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