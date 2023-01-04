Almak zıt anlamlısı nedir? Almak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Almak kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tutmak, elde etmek, alt etmek, yenmek" gibi anlamlara gelen "al-" fiilinden evrilmiştir. Günümüzde daha fazla anlama sahip olan almak fiili farklı alanlarda da kullanılabilen bir kelimedir. Güncel Türkçe Sözlük'e göre 33 farklı anlamı olan almak kelimesinin en sık kullanılan anlamları şu şekildedir:

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak

Satın almak

Ele geçirmek

Bir şeyi ya da kişiyi bulunduğu yerden ayırmak

İçine sığmak

Kendine ulaştırmak

İçeri sızmak

Sürükleyip götürmek

Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak

Temizlemek

Almak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlılık durumundan bahsedebilmek için iki kelimenin anlamsal yönden bir karşıtlığının olması gerekir. Ancak bu karşıtlık tam olarak sağlanmalıdır. Tam bir karşıtlık sağlanmadığı takdirde kelimeler zıt anlamlı olarak sayılmaz. Aynı zamanda bu karşıtlığın yanı sıra kelimeler de aynı görevlerde kullanılmalıdır.

Almak kelimesinin zıt anlamı olarak vermek kelimesi kullanılır. Ancak bu iki kelime arasında tam bir anlam karşıtlığı yoktur ve Türk Dil Kurumu almanın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Almak kelimesi "bir araçla bir şeyi bulunduğu yerden ayırmak" anlamında kullanılırken vermek kelimesi "üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek" anlamında kullanılır. Yani kısaca almak kelimesi "kaldırmak", vermek kelimesi de "iletmek" bağlamında kullanılır. Bu nedenle almak zıt anlamlısı olarak vermek kelimesini kullanmak pek doğru olmayacaktır.

Almanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Almak kelimesi gün içerisinde birden fazla kullandığımız kelimelerden biridir. Almak kelimesinin zıt anlamı olarak "vermek" kelimesini veremeyeceğimiz için almanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler kuramayız. Almak kelimesiyle ilgili örnek cümleler: