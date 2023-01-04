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Almak zıt anlamlısı nedir? Almak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Kelimelerin birçok farklı anlamları vardır. Kelimeler cümle içinde kullanılırken yan anlam, gerçek anlam ve mecaz anlamlar olmak üzere farklı anlamlarda kullanılır. Bu sebeple bir kelimenin anlamına ve kelimeler arasındaki anlam ilişkisine bakmak için cümle içinde kullanımlarını incelemek çok önemlidir. Almak sözcüğü günümüzde sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Cümle içinde farklı anlamlarda kullanılabilen almak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Almak zıt anlamlısı nedir? Almak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Almak kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "tutmak, elde etmek, alt etmek, yenmek" gibi anlamlara gelen "al-" fiilinden evrilmiştir. Günümüzde daha fazla anlama sahip olan almak fiili farklı alanlarda da kullanılabilen bir kelimedir. Güncel Türkçe Sözlük'e göre 33 farklı anlamı olan almak kelimesinin en sık kullanılan anlamları şu şekildedir:

  • Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
  • Satın almak
  • Ele geçirmek
  • Bir şeyi ya da kişiyi bulunduğu yerden ayırmak
  • İçine sığmak
  • Kendine ulaştırmak
  • İçeri sızmak
  • Sürükleyip götürmek
  • Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
  • Temizlemek
Adıl zıt anlamlısı nedir? Adıl zıt anlamlısı nedir?

Almak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlılık durumundan bahsedebilmek için iki kelimenin anlamsal yönden bir karşıtlığının olması gerekir. Ancak bu karşıtlık tam olarak sağlanmalıdır. Tam bir karşıtlık sağlanmadığı takdirde kelimeler zıt anlamlı olarak sayılmaz. Aynı zamanda bu karşıtlığın yanı sıra kelimeler de aynı görevlerde kullanılmalıdır.

Almak kelimesinin zıt anlamı olarak vermek kelimesi kullanılır. Ancak bu iki kelime arasında tam bir anlam karşıtlığı yoktur ve Türk Dil Kurumu almanın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Almak kelimesi "bir araçla bir şeyi bulunduğu yerden ayırmak" anlamında kullanılırken vermek kelimesi "üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek" anlamında kullanılır. Yani kısaca almak kelimesi "kaldırmak", vermek kelimesi de "iletmek" bağlamında kullanılır. Bu nedenle almak zıt anlamlısı olarak vermek kelimesini kullanmak pek doğru olmayacaktır.

Amaç zıt anlamlısı nedir? Amaç zıt anlamlısı nedir?

Almanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Almak kelimesi gün içerisinde birden fazla kullandığımız kelimelerden biridir. Almak kelimesinin zıt anlamı olarak "vermek" kelimesini veremeyeceğimiz için almanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler kuramayız. Almak kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Aldığı kitaplar o kadar fazlaydı ki artık evde nereye koyacağını bilemiyordu.
  • Aldıklarını iade etmek istemesine rağmen tarihinin geçmesi sebebi ile iade edemedi.
  • Başarılı olduğumu gördükten sonra arabasını almama babam bir şey demedi.
  • Senden ödünç olarak aldığı parayı geri verdi mi?
  • Bundan sonra kimseden ödev notu almayacağım.
  • O kadar kötü davranıyor ki bu bakkaldan son kez bu birkaç şey aldım.
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