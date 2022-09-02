Alman milyarder Caroline Scheufele Bodrum öyle bir hesap ödedi ki...

Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum tatilinde para saçtı. Ünlü isim 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.

"Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" diyen ünlü milyarder lokantada her şeyi denedi.

Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi.

Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL'ydi...

