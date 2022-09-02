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Alman milyarder Caroline Scheufele Bodrum öyle bir hesap ödedi ki...

02.09.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaz tatil için Bodrum'u tercih eden ‘Elmas Kraliçesi’ lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele 15 kişiyle Yalıkavak'taki lüks bir mekana gitti. Japon mutfağı sunan restoranda beş saat kalan Alman milyarderin ödediği hesap gündeme bomba gibi düştü.

Alman milyarder Caroline Scheufele Bodrum öyle bir hesap ödedi ki...

Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum tatilinde para saçtı. Ünlü isim 15 kişiyle beraber Yalıkavak Marina içerisinde bulunan lüks bir mekana gitti.

"Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" diyen ünlü milyarder lokantada her şeyi denedi.

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Beş saat boyunca Japon mutfağı lezzetlerini tadan ve şişelerce şampanya, şarap ve viski tüketen grup, gece sonunda tam 70 bin dolar hesap ödedi.

Yani kişi başı gelen hesap yaklaşık 90 bin TL'ydi...

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum mücevher kraliçe
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