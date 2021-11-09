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Alman oyuncu Yazmeen Baker, Kuruluş Osman'a katıldı!

09.11.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker katıldı.

Alman oyuncu Yazmeen Baker, Kuruluş Osman'a katıldı!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Yeni hikayesi, görkemli dekorları ve zengin oyuncu kadrosu ile yeni sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna son olarak Alman oyuncu Yazmeen Baker katıldı. Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek Yazmeen Baker, aksiyon sahnelerindeki üstün yeteneği ve tecrübesiyle tanınıyor.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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