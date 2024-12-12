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Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri yeniden sosyal medyanın gündeminde! "Batı'yı yok edecek Doğu'da bir savaş" demişti... Sözleri resmen olay oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 10:49
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"Balkanların Nostradamus'u" olarak da bilinen Baba Vanga, 1996 yılında vefat etmeden önce geleceğe dair bir dizi öngürüde bulunmuştu. Yıllar içinde bazı öngörülerinin gerçekleşmesi üzerine kahin ilan edilen Vanga, özellikle yeni yıla girerken kehanetleriyle gündeme geliyor. 2025 yılı için "Batı'yı yok edecek Doğu'da bir savaş" öngörüsünde bulunan Baba Vanga oldukça karamsar bir tablo çiziyor.

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri yeniden sosyal medyanın gündeminde! "Batı'yı yok edecek Doğu'da bir savaş" demişti... Sözleri resmen olay oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Çeyrek asırdan fazla bir süre önce vefat eden Bulgar kahin, gerçek hayatta kendini göstermeye devam eden kehanetleriyle hala bir karışıklığa neden olurken sosyal medyanın gündemindeki yerini de almayı ihmal etmiyor. Onu bu kadar ünlü yapan ise şüphesiz ki yıllar içinde gerçekleşen kehanetleri. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen, Baba Vanga ürkütücü bir şekilde çok sayıda küresel olayı önceden gördü ve 11 Eylül terör saldırıları ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü de bunlara dahil. Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, uzaylı istilaları, tıbbi mucizeler ve topyekün savaş dahil olmak üzere 2025 için bir dizi öngörüde bulundu.

2025 KEHANETLERİ ÇOK KONUŞULDU

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2025 yılının en büyük kehanetlerinden biri Baba Vanga için, "Suriye düşer düşmez Batı ile Doğu arasında büyük bir savaş bekleyin. İlkbaharda Doğu'da bir savaş başlayacak ve Üçüncü Dünya Savaşı olacak. Batı'yı yok edecek Doğu'da bir savaş." ifadeleri oldu. Vanga'nın diğer kehaneti ise insanlığın dünya dışı yaşamla temas kurmasına yönelikti.

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Baba Vanga, insanlığın 2025'e kadar telepati geliştireceğini ve bunun doğrudan zihinden zihne iletişime olanak sağlayacağını öngördü. Baba Vanga, 2025'in önemli bilimsel ve tıbbi atılımların yılı olacağını da dile getirdi. Ancak bu gelişmelerin beraberinde getirdiği potansiyel tehlikeler konusunda da uyarıda bulundu; örneğin teknolojinin yıkıcı amaçlar için kötüye kullanılması gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet
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