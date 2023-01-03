Almanya bu Türkleri konuşuyor! “Çok ses yapıyor” diyerek oda arkadaşının solunum cihazını kapattı...Cenazesinde korkunç detay...

Almanya’nın Mannheim kentindeki Mannheim Diakonissen- Hastanesi'nde koronavirüs servisinde yaşanan olay ülkede gündem oldu. Koronavirüse yakalanan ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Hilal K. isimli kadın hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri Hilal K.’nın oda arkadaşının solunum cihazını kapattığını söyleyerek ölüm nedeni olarak bu eylemi gösterdi.

KIZINDAN ŞOKE EDEN İDDİA

Hilal K’nın kızı 48 yaşındaki Saadet Ö. annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını iddia ederek yeni bir skandalın fitilini ateşledi. Annesinin cenazesini beyni olmadan toprağa vermek zorunda kaldıklarını belirten Saadet Ö. hastane yönetiminin uygulama için kendilerinden izin almadığını belirtti.

Hilak K’nın ölüm nedeni hala araştırılıyor. Mannheim savcılığından yapılan açıklamada yaşlı kadının ölüm nedeninin tespit edilmesi için beyninin Heidelberg'deki Adli Tıp'ta inceleneceği belirtildi.