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Almanya bu Türkleri konuşuyor! “Çok ses yapıyor” diyerek oda arkadaşının solunum cihazını kapattı...Cenazesinde korkunç detay...

03.01.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Mannheim kentinde bir hastanede yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alından 79 yaşındaki Hilal K. isimli kadın nefes alabilmesi için solunum cihazına bağlanmıştı. Hilal K’nın oda arkadaşı 72 yaşındaki Hatun C. iddialara göre gece çok ses yaptığı için solunum cihazını kapattı. Hilal K. hayatını kaybederken yaşlı kadının kızı, annesinin cenazesini beyni olmadan aldıklarını belirtti.

Almanya bu Türkleri konuşuyor! “Çok ses yapıyor” diyerek oda arkadaşının solunum cihazını kapattı...Cenazesinde korkunç detay...

Almanya’nın Mannheim kentindeki Mannheim Diakonissen- Hastanesi'nde koronavirüs servisinde yaşanan olay ülkede gündem oldu. Koronavirüse yakalanan ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Hilal K. isimli kadın hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri Hilal K.’nın oda arkadaşının solunum cihazını kapattığını söyleyerek ölüm nedeni olarak bu eylemi gösterdi.

KIZINDAN ŞOKE EDEN İDDİA

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Hilal K’nın kızı 48 yaşındaki Saadet Ö. annesinin cenazesini beyni olmadan devraldıklarını iddia ederek yeni bir skandalın fitilini ateşledi. Annesinin cenazesini beyni olmadan toprağa vermek zorunda kaldıklarını belirten Saadet Ö. hastane yönetiminin uygulama için kendilerinden izin almadığını belirtti.

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Hilak K’nın ölüm nedeni hala araştırılıyor. Mannheim savcılığından yapılan açıklamada yaşlı kadının ölüm nedeninin tespit edilmesi için beyninin Heidelberg'deki Adli Tıp'ta inceleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya koronavirüs

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