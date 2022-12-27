Almanya bu kadını arıyor! Polislerin dibinden 1 milyon euro çaldı... Sırra kadem bastı

Evi polis karakolunun yaklaşık 250 metre yakınında olan Mirnesa S. isimli bir kadın 1 milyon euroluk nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı kadın kayıplara karıştı. Almanya menşeli Bild gazetesi, polisin Mirnesa’yı bulabilmek için acil ihbar hattı oluşturduğunu açıkladı. Aynı zamanda Mirnesa’nın yakalanması için doğru bilgi veren kişilere 37 bin euro (yaklaşık 738 bin 551 TL) ödül verileceği açıklandı.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ekim ayınının ortasında 1 milyon euro çaldığı ortaya çıkan kadının hırsızlığı aylar sonra yapılan bir incelemede tesadüf eseri ortaya çıktı. Kayıplara karışan Mirnesa için yerel yetkililer arama çalışmalarına başladı. Evinin boş olduğu ve hâlâ kayıp olduğu belirtilen Mirnesa için yetkililer, “Şu anda Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat onu bulamıyoruz. Hâlâ kayıp” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SAKİN BİR HAYATI VARDI”

Mirnesa’nın komşusuyla konuşarak manşetine taşıyan Bild gazetesinin haberine göre ismini vermek istemeyen komşu genç kadın için, “Bu bölgeye 2021 yılının yaz aylarında taşındı. Kendisi şube müdürü olduğunu ve gece geç saatlere kadar çalıştığını söyledi” dedi.

Bölgedeki bir esnaf ise genç kadın için, “Çok sakin bir hayatı vardı. Bazen köpeği bazen de sevgilisiyle yürüyüşe çıkardı” ifadelerini kullandı.