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Almanya’da korkunç olay! Ukrayna savaşından kaçan 18 yaşındaki kız, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

16.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bölgede yaşayanlar ülkelerini terk etmesine neden oldu. Rus işgalinden kaçarak Almanya’ya sığının 18 yaşındaki bir Ukraynalı genç kız, Iraklı ve Nijeryalı iki mültecinin tecavüzüne uğradı. Almanya’da yaşadığı travmadan sonra genç kızın Polonya’ya kaçtığı ortaya çıktı.

Almanya’da korkunç olay! Ukrayna savaşından kaçan 18 yaşındaki kız, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 21. günü devam ediyor. İki ülke arasında barış müzakereleri sürerken Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’dan milyonlarca kişi Avrupa’daki diğer ülkelere kaçtı. Ukrayna'daki bombalardan kaçarak Almanya'ya sığınan 18 yaşındaki Ukraynalı mültecinin, Irak ve Nijerya uyruklu iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Bir Alman otel gemisinde iki adam tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edilen ve savaşın parçaladığı Ukrayna'dan kaçan genç bir mülteci, Almanya'da güvende hissetmediği için şimdi Polonya'ya kaçtı. Kaynaklar genç kızın Polonya sınırından yeniden ülkesine döneceğini iddia etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Almanya gazetesi Bild’in haberine göre, tecavüz olayı Ren Nehri’nde bağlı olarak bulunan ve mültecilerin konaklaması için tahsis edilen Oscar Wilde isimli bir gemide 6 Mart tarihinde yaşandı. Olay sırasında gemide 25 mültecinin olduğunu belirten gazete, Düsseldorf savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Düsseldorf savcılığı yaptığı açıklamada, gözaltında kalan iki kişiyi tutukladığını doğruladı. Şüpheli olarak tanımlanan iki kişinin de Ukrayna ve Fas pasaportlarına sahip olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna
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