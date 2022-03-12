Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu… Resmen katledildi!

Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu… Resmen katledildi!

12.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 17.gününde devam ediyor. Saldırılar ve çatışmalar hala sürüyor. Kayıplar ise giderek çoğalıyor. Kayıpların arasında birçok sivil de var. Çatışmalarda hasta annesine ilaç almak için Kiev'deki evinden çıkan Ukraynalı genç bir kadının da bir Rus tankı tarafından havaya uçurulduğu bildirildi.

Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu… Resmen katledildi!

Valeriia Maksetska, annesi ve şoförüyle birlikte Kiev'in batısındaki bir yoldan bir Rus konvoyunun geçmesini beklerken, bir tankın üzerlerine ateş açtığı bildirildi. Genç kadının Kiev yakınlarındaki bir köyde annesi Irina ve şoförü Yaroslav ile birlikte öldürüldüğü söylendi.

“Cesur” kadın, başlangıçta Rusların kuşatması altındaki sivillere yardım etmek için Kiev'de kalmaya karar vermişti. Ancak annesinin ilacı bitince kaçma kararı aldılar.

USAID yöneticisi Samantha Power'ın açıklamasına göre, üçü de bu korkunç pusuda öldürüldü. Power, Chemonics tarafından istihdam edilen Valeriia'nın 32. doğum gününden hemen önce trajik bir şekilde öldürüldüğünü söyledi.

'İYİ KALPLİ CESUR KADIN'

"Valeriia 'Lera' Maksetska'nın ölüm haberini paylaştığım için çok üzgünüm - gururlu bir Ukrayna vatandaşı, sevgili USAID uygulama ortağı ve sosyal uyum oluşturma ve dezenformasyonla mücadele alanında ışıl ışıl, şefkatli bir liderdi.” dedi.

Power, Lera olarak da bilinen Valeriia'nın Donetsk'te doğup büyüdüğünü ve Rusya'nın 2014’teki işgalinden sonra insani yardım üzerinde çalıştığını söyledi.

Lera, Donetsk bombardımanından sağ kurtulduktan sonra, Kiev'e taşındı ve USAID ile çalışmaya başladı. Burada 'iyi kalpli cesur bir kadın' olarak herkes tarafından çok sevildi.

YARDIM ETMEK İÇİN KALMIŞTI

Power, Lera’nın işgal başladığında Kiev'den ayrılabileceğini, ancak başkalarına yardım etmek için kaldığını söyledi. Lera'nın ölümünün ardından USAID'in "Ukrayna'ya şiddetli bağlılığını ve neşeli ruhunu " kutladığını söyledi.

Lera'nın bu korkunç şiddete karşı öfke duyduğunu, ancak aynı zamanda “Ukraynalı olmaktan ve inançların önemli olduğu bir yerde yaşamaktan gurur duyduğunu” söyledi.

Chemonics'in CEO'su Jamey Butcher ise, sivillere yönelik son korkunç saldırıda hayatını kaybeden 300'den fazla kişinin içinde Valeriia'nın da bir fotoğrafını paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılarCepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar
İğrenç olay! Öğrencisinin ailesini de kandırmış…İğrenç olay! Öğrencisinin ailesini de kandırmış…
Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...

“İğrenç” diyerek eleştirdiler! Cevabı sert oldu

“İğrenç” diyerek eleştirdiler! Cevabı sert oldu

Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...

Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.