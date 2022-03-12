Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu… Resmen katledildi!

Valeriia Maksetska, annesi ve şoförüyle birlikte Kiev'in batısındaki bir yoldan bir Rus konvoyunun geçmesini beklerken, bir tankın üzerlerine ateş açtığı bildirildi. Genç kadının Kiev yakınlarındaki bir köyde annesi Irina ve şoförü Yaroslav ile birlikte öldürüldüğü söylendi.

“Cesur” kadın, başlangıçta Rusların kuşatması altındaki sivillere yardım etmek için Kiev'de kalmaya karar vermişti. Ancak annesinin ilacı bitince kaçma kararı aldılar.

USAID yöneticisi Samantha Power'ın açıklamasına göre, üçü de bu korkunç pusuda öldürüldü. Power, Chemonics tarafından istihdam edilen Valeriia'nın 32. doğum gününden hemen önce trajik bir şekilde öldürüldüğünü söyledi.

'İYİ KALPLİ CESUR KADIN'

"Valeriia 'Lera' Maksetska'nın ölüm haberini paylaştığım için çok üzgünüm - gururlu bir Ukrayna vatandaşı, sevgili USAID uygulama ortağı ve sosyal uyum oluşturma ve dezenformasyonla mücadele alanında ışıl ışıl, şefkatli bir liderdi.” dedi.

Power, Lera olarak da bilinen Valeriia'nın Donetsk'te doğup büyüdüğünü ve Rusya'nın 2014’teki işgalinden sonra insani yardım üzerinde çalıştığını söyledi.

Lera, Donetsk bombardımanından sağ kurtulduktan sonra, Kiev'e taşındı ve USAID ile çalışmaya başladı. Burada 'iyi kalpli cesur bir kadın' olarak herkes tarafından çok sevildi.

YARDIM ETMEK İÇİN KALMIŞTI

Power, Lera’nın işgal başladığında Kiev'den ayrılabileceğini, ancak başkalarına yardım etmek için kaldığını söyledi. Lera'nın ölümünün ardından USAID'in "Ukrayna'ya şiddetli bağlılığını ve neşeli ruhunu " kutladığını söyledi.

Lera'nın bu korkunç şiddete karşı öfke duyduğunu, ancak aynı zamanda “Ukraynalı olmaktan ve inançların önemli olduğu bir yerde yaşamaktan gurur duyduğunu” söyledi.

Chemonics'in CEO'su Jamey Butcher ise, sivillere yönelik son korkunç saldırıda hayatını kaybeden 300'den fazla kişinin içinde Valeriia'nın da bir fotoğrafını paylaştı.



