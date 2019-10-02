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Almanya'da skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 02.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.

Almanya'da skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.

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POLİSLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.

Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
almanya Erfurt Thüringen tecavüz polis

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