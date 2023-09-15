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Almanya’da vurgun yaptı, paraları Çeşme’de yedi! Almanya 2 yıldır Yasemin’in peşinde! Yeni görüntüler ortaya çıktı…

15.09.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro (yaklaşık 230 milyon lira) çaldığı ileri sürülen Türk kızı Yasemin Gündoğan’ın yaptığı vurgunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2 yıldır aranan ve hala bulunamayan Yasemin'in Çeşme'de lüks bir villada tatil yaparken ve soygun anına ait fotoğrafları ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren haberin detayları…

Almanya’da vurgun yaptı, paraları Çeşme’de yedi! Almanya 2 yıldır Yasemin’in peşinde! Yeni görüntüler ortaya çıktı…

Almanya'nın Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre, 230 milyon euro ile ortadan kayboldu.

Sabah'ın haberine göre 2 yıldır bulanamayan Yasemin, Çeşme'de lüks bir villada tatil yaparken ortaya çıktı.

Bremen'de doğan Yasemin Gündoğan bir süre kafelerde çalıştıktan sonra 2019'da para taşıma şirketi olan Loomis Deutschland'da işe başladı.

Merkez Bankası'ndan transfer edilen paraları bankalar için paketlemek ve ATM için para kasetlerini doldurmakla görevliydi. 2 yılın ardından çalışma sistemini tamamen çözen Gündoğan, aynı vardiyada görevli Henning B. ile yakınlaştı. 21 Mayıs 2021'de milyonluk vurgun için düğmeye bastı.

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İşte saat saat vurgunun detayları:

Gündoğan, saat 14.00 sıralarında mesaiye başladı. Önce birim şefinden o günkü çalışma süreciyle ilgili bilgi aldı. 15.48 sıralarında para aktarım masasına geçen Gündoğan, diğer günlerden farklı yanına iki konteyner aldı. ATM kasetlerini dolduran, bankalara aktarılacak para torbalarını paketleyen Gündoğan, 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken bir taraftan da düzenli olarak diğer konteynere para atmaya başladı. Bu durum, kendisine duygusal yakınlık besleyen güvenlik personeli Henning B. tarafından fark edilmedi.

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Gündoğan 15.48'de başladığı işi 20.40'ta sonlandırdı. 20.47'de 2 konteyneri garajdaki para transfer ünitesine taşıdı. Saat 21.00'de Gündoğan, garaja girip flört ettiği Behrens'e çöpleri atmak için garaj kapısını ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. 21.15 sıralarında plakası bilinmeyen bir araç şubenin avlusuna girdi. 21.21 sıralarında konteyneri zorla sürükleyerek araca yükleyip kayıplara karıştı. Yapılan incelemede 8 milyon 196 bin 925 Euro'nun çalındığı tespit edildi.

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ÇEŞME'DE LÜKS TATİL

Yasemin Gündoğan'ın paraları Türkiye'ye kaçırdığı, arkadaşı 24 yaşındaki Büşra S. ve onun erkek arkadaşı Yiğit T.'nin de kendisine yardımcı olduğu belirlendi. Olay sonrası Türkiye'ye kaçan Yasemin'in Çeşme'de lüks bir villada Büşra S. ile tatil yaptığı fotoğrafa da ulaşıldı. Almanya'ya geri dönen Büşra S. tutuklandı. Yasemin Gündoğan ve Yiğit T. aranıyor.

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