Almanya'da yolcu treni raydan çıktı! Ölenler var, çok sayıda kişi yaralı

Almanya'nın güneyinde bir yolcu treni raydan çıktı. Federal polise göre olay, saat 12.15 sıralarında tatil beldesi Garmisch-Partenkirchen yakınlarında meydana geldi.

ALMANYA'DA FECİ TREN KAZASI! EN AZ ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

The Guardian'ın haberine göre; yetkililer, Bavyera bölgesinde meydana olayda en az üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti. Kaza anında trende kaç kişinin olduğu netlik kazanmadı.

Olay yerinden alınan görüntülerde ise bazı vagonların devrildiği ve yanlara yuvarlandığı görüldü.

Münih'e giden trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılırken, büyük bir kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

Kaza mahallinin kuzeyindeki Garmisch-Partenkirchen ile Oberau arasındaki demiryolu hattı trafiğe kapatıldı.

