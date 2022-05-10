HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Tren rayları üstünde başı kesik ceset bulundu

Diyarbakır'da korkunç olay! Tren rayları üstünde başı kesik ceset bulundu

10.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da tren rayları üzerindeki korkunç görüntüyle karşılaşan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı. Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrı yatan cesedin üzerinden Recep Alak'a (27) ait kimlik çıktı. Raylar üzerinde inceleme yapan ekibe doğru gelen tren ise hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakır'da korkunç olay! Tren rayları üstünde başı kesik ceset bulundu

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

d118bb45bca5c8d8f5b479e281cce261

CESEDİN ÜSTÜNDEN KİMLİK ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı.

832fe758bc24bae875e4ae2e871cc57b

Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu.

619ffba937240a47061e9c7235cb3f77

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

321f2f5a52f69ce1ab5cc01c54ea31af

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracı taranarak öldürülen Emirhan Nur TikTok fenomeni çıktı! Korkunç cinayette 'cinci hoca' iddiasıAracı taranarak öldürülen Emirhan Nur TikTok fenomeni çıktı! Korkunç cinayette 'cinci hoca' iddiası
1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası
'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.