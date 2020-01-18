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  4. Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu Tiyatro Frankfurt Başkentlilerle buluşacak

Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu Tiyatro Frankfurt Başkentlilerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

2 Şubat'ta sahnelenecek "Kim Geldi?" oyununun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız: - "Ankaralılar bizi yalnız bırakmasın. Ankara'nın sadık bir tiyatro izleyicisi var. Oyun süresince izleyicimizi kucaklayalım ve onlarla birlikte gülelim. Birlikte gülmek için yazılmış bir oyun" - Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu: - "Türkiye-Almanya arasında köprü oluşturmaya devam ediyoruz"

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Almanya'da yaşayan Türklerin kurduğu Tiyatro Frankfurt'un "Kim Geldi?" oyunu, Başkentli tiyatrosever ile buluşacak.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösteren Tiyatro Frankfurt ekibi, 2 Şubat'ta Devlet Tiyatrolarında sahneleyecekleri oyun ile Ankaralı seyircilerinin ilk defa karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Zeynep Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki izleyicilerinin ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun ısrarıyla "Kim Geldi?"yi kısa sürede yazdığını anlattı.

Yıldız, oyunun içerisinde ekran yüzü olan sanatçıların bulunmadığını aktararak şunları söyledi:

"Ama şunu iddia ediyorum, ekranlarda izledikleri hani ekran yüzü diye tanımladıkları oyuncuları sahnede nakavt edecek oyuncularla çalışıyorum. Oyun, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan bir annenin oğlunun düğün gününde yaşadıklarını anlatıyor. Yani kuşak çatışmasını konu alıyor. Ankaralılar bizi yalnız bırakmasın. Ankara'nın sadık bir tiyatro izleyicisi var. Oyun süresince izleyicimizi kucaklayalım ve onlarla birlikte gülelim. Birlikte de gülmek için yazılmış bir oyun."

Kellecioğlu da, kendilerini, "Türk yazarların oyunlarını Avrupalı Türklerle buluşturan ve Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu" olarak tanımladıklarını belirtti.

Oyunlarında Türkçe ve Almanca üst yazı tekniğini kullandıklarını ifade eden Kellecioğlu, ekibin içerisinde doktorundan hemşiresine, aşçısından öğrencisine kadar birçok çalışanın olduğunu ve gönüllü olarak bu işi yaptıklarını aktardı.

- Haldun Dormen ve Ayla Algan gibi usta oyuncular da destek veriyor

Kellecioğlu, "Biz bu oluşumu kurduktan sonra bizim en büyük avantajımız, Haldun Dormen, Ayla Algan, Tamer Levent, Oya Başar gibi sanatçılar bizim onursal başkanlarımızın olması. Tiyatro Frankfurt'u destekliyor. Yaptığımız çalışmalarda dönem dönem bizlerle oradaki gençlerle söyleşiler, atölye çalışmaları icra ediyor." dedi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve onların himayesinde çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Kellecioğlu, "Faaliyetlerimizi sürdürürken de Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı özellikle bizi destekliyor. Devlet Tiyatroları iş birliği ile birçok projeye imza attık. Türkiye Almanya arasında köprü oluşturmaya devam ediyoruz. Kendi oyunlarımızın yanı sıra başka oyunları da Almanya'ya götürüp oradaki seyircilerimizle buluşturuyoruz. Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki devlet tiyatrolarını Türk ve Alman seyircisiyle buluşturduk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"Kim Geldi?", Tiyatro Frankfurt,

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