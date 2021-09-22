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Almeda Abazi'nin acı günü! "Hep sevilir, asla unutulmaz"

22.09.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almeda Abazi'nin acı günü! "Hep sevilir, asla unutulmaz"

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile tescilli güzel Almeda Abazi, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Bu yıl haziran ayında da kızları Alina dünyaya geldi.

Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde derin bir acıyla sarsıldı. Dedesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekran Alıntısı

Abazi, acı haberi duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Alina ve Efehan'ın fotoğraflarını her sabah kime göndereceğim şimdi dedem. Hep sevilir, asla unutulmaz… Mekanın Cennet Olsun Dedem…”

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Tolgahan Sayışman
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