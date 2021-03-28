Almeda Abazi: Tüm ev halkı Covid-19 pozitif

2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



