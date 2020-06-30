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Almeda Abazi'ye çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

2017 yılında hayatını Tolgahan Sayışman ile birleştiren Almeda Abazi, sosyal medya hesabından gelen bir yorum karşısında şok oldu. Ne diyeceğini bilemeyen Abazi, “Senin için bu gece dua edeceğim” ifadelerini kullanmakla yetindi.

Almeda Abazi'ye çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

1 milyon 700 bin TL’ye aldıkları son model ciple gündeme gelen Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bir sosyal medya kullanıcısının bedduası ile şok oldu. Almeda Abazi, “Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle...” yorumunda bulunan kişiye ne diyeceğini bilemedi.

Gelen yoruma kayıtsız kalamayan Abazi, “Allah yardımcın olsun yazık sana güzel kardeşim, senin için bu gece dua edeceğim” ifadelerini kullandı. O yorumu yapan kullanıcıya ise tepki yağdı.

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Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, Şubat 2017'de Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Çift, Mayıs 2019’da da ilk oğulları Efehan’ı kucaklarına almıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ölseler ben de üzülmem ama beddua da etmem .
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