Almeda Abazi de estetik yaptırdı

Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi’nin ‘yok artık’ dedirten değişimi!

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Akşam Life'da yer alan habere göre; memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü.