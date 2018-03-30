MAGAZİN

Almeda Abazi de estetik yaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta yarışma programı sunan Almeda Abazi bir dizi operasyon geçirdi

Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi’nin ‘yok artık’ dedirten değişimi!

Almeda'nın büyük değişimi

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Akşam Life'da yer alan habere göre; memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü.
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Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı.
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Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü.
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Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi beğeni topladı.
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Daha önce de estetiksiz haliyle gündeme gelen genç oyuncu belli ki estetik sevgisinin önüne geçemiyor.
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