Almeda Abazi de estetik yaptırdı

Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi’nin ‘yok artık’ dedirten değişimi!
Almeda'nın büyük değişimi
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Akşam Life'da yer alan habere göre; memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü.
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Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı.
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Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü.
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Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi beğeni topladı.
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Daha önce de estetiksiz haliyle gündeme gelen genç oyuncu belli ki estetik sevgisinin önüne geçemiyor.
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