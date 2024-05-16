HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

16.05.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan vahşetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşini çalıştığı markette öldüren sanığın cinayetle ilgili son görüntülerine ulaşıldı. Sümeyye Yavlak kendisini öldürmeye gelen eşini görür görmez kaçarak kendisini depoya kilitlemiş ama yine de katil kocasının elinden kurtulamamış! İşte kahreden olayın yeni görüntüleri…

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak'ın (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak tarafından öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulundu.

Kayıtta, market içindeki kasada görev yapan Sümeyye Yavlak'ın eşinin geldiğini gördükten sonra kaçarak kendisini depoya kilitlediği görülüyor. Markete giren saldırgan Mehmet Yavlak'ın depo önüne giderek, diğer market görevlisi kadınla eşini kapıyı açması için ikna etmeye çalıştığı görüntüler de kayıtta dikkat çekiyor.

Deponun ana kapısının açılmasına üzerine içeri giren Mehmet Yavlak'ın, ikinci kapının önünde yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra çıkıp, ikinci kapıya önce yumruk attığının, ardından marketin içinde bulduğu eşyaları kapıya fırlattığının görüldüğü kayıtta, ikinci kapının kırılmasıyla içeri girmesi ve yaklaşık 5 dakika sonra elindeki cinayet bıçağı ile depodan çıkıp, koşarak marketten kaçması yer alıyor.

2

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet Yavlak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni anayasanın içeriği ne zaman belli olacak? Kurtulmuş tarih verdiYeni anayasanın içeriği ne zaman belli olacak? Kurtulmuş tarih verdi
Kardeşinin tedavisi için çalışmaya başlamıştı: 18 yaşındaki Zehra öldürülüp havuza atıldı... Katilin cezası belli oldu!Kardeşinin tedavisi için çalışmaya başlamıştı: 18 yaşındaki Zehra öldürülüp havuza atıldı... Katilin cezası belli oldu!
Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlarMakine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar
Anahtar Kelimeler:
antalya market haberler
En Çok Okunan Haberler
Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar

Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar

Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.