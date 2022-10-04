Almula Merter kimdir? 2. Sayfa'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi ile ilgili konuşan Almula Merter nereli ve kaç yaşında?

Almula Merter 2. Sayfa magazin programında müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklama sonrası 4 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almula Merter vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Almula Merter kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ALMULA MERTER KİMDİR?

Almula Merter, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Almula Merter'in babası tiyatro sanatçısı Ferdi Merter, annesi ise Cansın Merter'die.

Ünlü isim, 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi gördü. Ardından 1988'de Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünden mezun olan Almula Merter, Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı.

1990'da İtalya'ya Roma'ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere'de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı.

Almula Merter çok sayıda dizide oynamıştır. Ünlü isim, aynı zamanda dublaj sanatçısıdır.

ALMULA MERTER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra'da Methodist Kilisesi'nde evlendi. Çift, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi.

