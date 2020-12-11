Alp Kırşan: İyi ki doğdun adamım

2014 yılında evlenen Alp Kırşan-Zeynep Kırşan çiftinin büyük oğlu Efe, 5 yaşına bastı. Kırşan, oğlu Efe'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Büyük oğlum Efe'nin bugün yaş günü. İyi ki doğdun adamım, iyi ki varsın. Bize yaşattıkların için sana minnettarız. Seni seviyorum oğlum" notunu düştü.

Efe'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Zeynep Kırşan ise şu ifadeleri kullandı:

Yüzünün her bir zerresini ezbere biliyorum senin. Ne gecelerim geçti, geçiyor seyrederek, içime çeke çeke kokunu... Nefesini dinleyerek bazen korkudan, bazen sadece huzur bulmak için... İlk göz ağrım... Benim güzel oğlum, büyüyorsun. Hem de koştura koştura... Dilerim ki; bu yaşın da, her yaşında sağlık, mutluluk, huzur içinde geçsin. Ben her daim başucunda bir nefes kadar yakınım sana, var gücümle. İyi ki bizi seçtin oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Tüm dileğim Allah seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Seni çok seviyorum annem.

Çiftin Ata adında bir oğullar daha var.

