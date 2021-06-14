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Alp Navruz kimdir, nereli? Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında?

14.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceberrut filminde Mert karakterini canlandıran ve ardından Arkadaşlar İyidir dizisi ile televizyon dizi sektörüne adım atan Alp Navruz, yeni sezonda ekranlarda yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinde Poyraz karakterine hayat verecek. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Alp Navruz kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Alp Navruz kimdir, nereli? Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? İşte yanıtı...

Alp Navruz kimdir, nereli? Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında?

Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir dizisi ile kariyerine başlayan Alp Navruz, geçtiğimiz senelerde yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile popülerliğini daha da arttırmıştı. Başarılı oyuncu, yeni sezonda ekranlara gelecek olan Ada Masalı dizisinde Poyraz karakterine hayat verecek. Peki Alp Navruz kimdir, nereli? Ada Masalı Poyraz kimdir?

ALP NAVRUZ KİMDİR? ADA MASALI POYRAZ KİMDİR?

31 yaşında olan ve 15 Ocak 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Alp Navruz, 1.85 metre boyundadır ve Kova burcudur. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamış olan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Sırayla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar İyidir (TV dizisi) yapımlarında rol almış olan Navruz'un 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona büyük ün kazandırdı. Ardından Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen karakterini canlandırdı ve oldukça sevildi.

ALP NAVRUZ'UN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021-Ada Masalı (Poyraz) (TV Dizisi)
2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen)(TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)
2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

ADA MASALI DİZİSİ KONUSU NE?

Çekimleri yazlık bir adada gerçekleştirilen Ada Masalı, tam anlamıyla bir yaz dizisi olacak. Alp Navruz'un Deniz karakterine hayat verdiği dizide, partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak. İzmir'de bulunan minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsünün konu alındığı dizi, babaannesi tarafından büyütülmüş olan bir kızın büyüyüp hayatının aşkını bulma hikayesini anlatacak.

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Alp Navruz Ada Masalı dizisi
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